La amenaza de muerte que habría recibido Delcy Rodríguez de EE. UU. tras la captura de Maduro: “Nos dieron 15 minutos”

Quince minutos para decidir o morir. Esa fue, según Delcy Rodríguez, la advertencia que recibió el núcleo del poder chavista después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro. La afirmación hace parte de una grabación filtrada de una reunión privada, divulgada por primera vez por el diario The Guardian, en la que la presidenta interina de Venezuela relata cómo ella, Diosdado Cabello y su hermano Jorge Rodríguez fueron presionados para aceptar las exigencias de Washington bajo amenaza de ejecución.
La escena ocurre en un encuentro de casi dos horas, realizado siete días después del ataque estadounidense del 3 de enero. En el audio, Rodríguez interviene durante seis minutos por altavoz mientras el entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, sostiene el teléfono frente a un grupo de personas influyentes cercanas al régimen. Antes de cederle la palabra, Ñáñez pide frenar rumores y ataques contra la nueva jefa del poder político, a quien describe como “la única garantía” para recuperar a Maduro y a Cilia Flores, y al mismo tiempo reorganizar las fuerzas internas del chavismo.
Rodríguez, exvicepresidenta y hoy cabeza visible del régimen tras la captura de Maduro, admite que asumir el mando en ese contexto le resultó doloroso, pero sostiene que no tuvo alternativa. Según su versión, las amenazas comenzaron “desde el primer minuto” del operativo. Incluso asegura que, en un inicio, los militares estadounidenses les dijeron que Maduro y su esposa habían sido asesinados, no detenidos. Frente a eso, ella, su hermano y Cabello respondieron que estaban dispuestos a correr la misma suerte.