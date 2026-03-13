Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos: Díaz-Canel busca soluciones ante la “máxima presión” de Trump

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su país mantiene conversaciones con Estados Unidos, que aplica una política de máxima presión contra la isla comunista.
Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, representa una “amenaza excepcional”, principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.
Lea también: Cuba abre la puerta al diálogo con Estados Unidos, pero pone una condición: que sea “sin presiones”
El presidente estadounidense instó a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar las consecuencias. La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.