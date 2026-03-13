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Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos: Díaz-Canel busca soluciones ante la “máxima presión” de Trump

Ante medios cubanos, el mandatario de la isla reconoció estar buscando por medio del diálogo y con ayuda de un interventor internacional resolver las presiones existentes desde la Casa Blanca.

  • El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó lo que meses atrás había afirmado Donald Trump: hay conversaciones entre funcionarios de la isla y la Casa Blanca. Fotos: Getty Images y AFP
    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó lo que meses atrás había afirmado Donald Trump: hay conversaciones entre funcionarios de la isla y la Casa Blanca. Fotos: Getty Images y AFP
Agencia AFP
hace 1 hora
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su país mantiene conversaciones con Estados Unidos, que aplica una política de máxima presión contra la isla comunista.

Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, representa una “amenaza excepcional”, principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, aliados de La Habana.

Lea también: Cuba abre la puerta al diálogo con Estados Unidos, pero pone una condición: que sea “sin presiones”

El presidente estadounidense instó a Cuba a “alcanzar un acuerdo” o enfrentar las consecuencias. La isla enfrenta una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

“Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos”, señaló Díaz-Canel en una reunión con miembros de las más altas instancias del gobernante Partido Comunista (PCC, único) y miembros del comité ejecutivo del Consejo de Ministros, en imágenes difundidas por la televisión cubana.

Esas conversaciones “han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones”, precisó Díaz-Canel.

Según imágenes de televisión, entre los dirigentes, en primera fila, se encontraba Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro (2006-2018) y quien ha sido mencionado por los medios estadounidenses como el interlocutor del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en el contexto de conversaciones secretas.

Las declaraciones de Díaz-Canel confirman lo afirmado por Trump, que ya a mediados de enero indicó que su gobierno mantenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.

El presidente cubano subrayó que las conversaciones con Estados Unidos son facilitadas por “factores internacionales”, que no precisó,

El jueves por la noche, su gobierno anunció la próxima liberación de 51 prisioneros bajo los auspicios del Vaticano, el histórico mediador entre Cuba y Estados Unidos.

¿Qué busca Cuba con las conversaciones con Estados Unidos?

Las conversaciones con Estados Unidos buscan “en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen” y “buscar soluciones”, dijo Díaz-Canel.

Subrayó que se trata de un “proceso muy sensible” que “demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación”.

La Iglesia católica ha actuado por décadas como mediadora y canal de diálogo entre Cuba y Estados Unidos y tuvo un papel clave en el deshielo de relaciones diplomáticas entre los dos países en 2015, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).

El 28 de febrero, durante una gira diplomática por Europa, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, fue recibido en audiencia por el papa León XIV.

Una semana antes, el secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, se había reunido con dos diplomáticos estadounidenses: el encargado de negocios en La Habana, Mike Hammer, y el embajador en El Vaticano, Brian Burch.

Según la ONG 11J, que registra detenciones en Cuba desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles con gritos de “libertad” y “abajo la dictadura”, en el país hay al menos 760 presos por razones políticas”, incluidos 358 participantes en esas históricas protestas antigubernamentales.

A finales de febrero, Trump dijo que estudiaba una “toma de control amistosa” de Cuba. “No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró.

Siga leyendo: ¿Espías en vez de médicos? Varios países están devolviendo a galenos cubanos en medio de críticas a los programas de cooperación

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