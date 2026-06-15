Petro pide revisar ingreso de estadounidenses a Colombia tras caso de extranjero señalado de abuso a menor

El presidente, Gustavo Petro, pidió revisar los procedimientos de ingreso de ciudadanos estadounidenses al país luego de conocerse el caso de un extranjero capturado en Bogotá, quien es investigado por presuntos hechos relacionados con un menor de edad. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado sostuvo que Colombia debe ser respetada como una nación soberana y rechazó cualquier conducta que atente contra la dignidad de las mujeres, los niños y la población más vulnerable. Siga leyendo: Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de un niño en Bogotá, tras video viral

“Deben hablar de tú a tú y aceptar nuestras reglas en nuestro país, como nosotros debemos respetar las de ellos cuando vamos a Estados Unidos; y una regla es respetar a las mujeres y a los niños, respetar a la naturaleza y a la vida”, expresó el mandatario. En su pronunciamiento, Petro fue más allá y solicitó a la Cancillería examinar los mecanismos de ingreso de ciudadanos estadounidenses al territorio nacional. “La Cancillería debe examinar los procedimientos para las visas de los estadounidenses para entrar a Colombia. Ni EE. UU. es Colombia, ni Colombia es EE. UU. Aquí somos soberanos”, afirmó. El mandatario también cuestionó lo que considera una visión degradante de Colombia por parte de algunos sectores en Estados Unidos. “Desde Miami solo sale la idea de convertirnos en un prostíbulo pervertido porque nos consideran pueblo inferior y obediente”, escribió en su publicación. Le puede interesar: Autoridades revelan nuevos detalles sobre hombre capturado en Bogotá por abuso sexual a un niño

Grant Gail, es estadounidense y estaba en pleno proceso para adoptar a los tres niños con los que se hallaba. Foto: Colprensa

Las declaraciones se producen en medio de la conmoción generada por un caso registrado en el sector de Navarra, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. La situación quedó al descubierto luego de que residentes de un edificio alertaran a las autoridades sobre un presunto episodio de abuso contra un menor que habría ocurrido en el balcón de un apartamento. Tras la denuncia ciudadana, unidades de la Policía Nacional y de la Policía de Infancia y Adolescencia ingresaron al inmueble y encontraron a tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años. Los niños fueron trasladados a centros asistenciales para la verificación de sus derechos y valoración médica, mientras que el ciudadano estadounidense fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Entérese aquí: Reino Unido prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: “facilitan el acoso y los abusos”

Detalles revalados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, confirmó que los menores se encuentran bajo protección institucional y que el caso avanza con acompañamiento de entidades de salud, psicología, Policía y organismos de control. De acuerdo con información conocida hasta ahora, el ciudadano extranjero habría ingresado a Colombia como turista el pasado 6 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado. Las autoridades investigan además las circunstancias bajo las cuales tenía a su cargo a los tres menores y los detalles del proceso de adopción que, según versiones preliminares, adelantaba mediante una institución autorizada.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales y forenses, el Gobierno nacional ha puesto sobre la mesa la posibilidad de revisar los controles migratorios para ciudadanos estadounidenses, en un debate que vuelve a centrar la atención sobre la protección de la niñez y la soberanía migratoria del país.

Los menores de eddad iban a ser adoptados