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Estados Unidos abrió convocatoria para quienes quieran trabajar en su embajada en Venezuela

Por el momento, los trabajos son más que todo técnicos y manuales, pero la oferta se irá ampliando. Es necesario saber inglés, y las postulaciones podrán hacerse hasta el 12 de abril.

  • El plazo para postularse es 12 de abril. FOTO: AFP Y CAPTURA DE PANTALLA
    El plazo para postularse es 12 de abril. FOTO: AFP Y CAPTURA DE PANTALLA
El Colombiano
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Agencia AFP
hace 5 horas
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La representación diplomática de Estados Unidos en Caracas inició esta semana un proceso de selección de personal local, como parte de su regreso al país luego de varios años sin actividad.

La convocatoria, que por ahora incluye un número limitado de cargos, se da pocos días después de que la embajada retomara formalmente sus funciones, el pasado 30 de marzo, tras siete años de interrupción en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Entre las posiciones abiertas se encuentran perfiles técnicos y operativos, como mantenimiento eléctrico, trabajos de plomería y apoyo en oficios generales. Los puestos requieren experiencia previa —entre dos y tres años, dependiendo del cargo— y el dominio del inglés es una condición obligatoria para los aspirantes.

Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 12 de abril y deben realizarse a través de los canales oficiales de la embajada, donde también se detallan los requisitos específicos para cada vacante.

Aunque la oferta actual es reducida, la sede diplomática indicó que irá ampliando las oportunidades laborales de manera progresiva. Por eso, recomendó a los interesados consultar con frecuencia su página web, donde se publicarán nuevas convocatorias.

La embajada de EEUU en Venezuela reanuda operaciones tras siete años

La embajada estadounidense en Caracas reanudó este lunes sus operaciones, tras siete años de relaciones diplomáticas interrumpidas, informó el Departamento de Estado.

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.

“Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, explicó un comunicado de prensa.

La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.

Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.

“La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente Trump para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado”, añadió el comunicado.

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