Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

No se pierda el parche del finde: llegó Días del Libro a Carlos E. con 300 eventos culturales

La feria popular hace parte de la programación oficial de la Alcaldía de Medellín destinada a la lectura y la escritura.

  • En su vigésima edición, Días del Libro hace homenaje a los libreros de la ciudad. FOTO julio césar herrera
    En su vigésima edición, Días del Libro hace homenaje a los libreros de la ciudad. FOTO julio césar herrera
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

hace 1 hora
bookmark

La Feria Popular Días del Libro llega a su edición 20, precisamente el año en el que Medellín fue declarada Capital Mundial del Libro para el 2027. Con una programación de 300 actividades, el evento cultural se realizará entre hoy y el domingo en el tradicional barrio de Carlos E. Restrepo. Según las proyecciones de sus organizadores, esperan la asistencia de 30.000 visitantes, en un horario que comienza a las diez de la mañana y se extiende hasta las nueve de la noche.

Siga leyendo: Mauricio Gaona presentará en Medellín su nuevo libro sobre el desmantelamiento democrático: “La Constitución soy yo”

El secretario de Cultura, Santiago Silva, le contó a EL COLOMBIANO que esta edición de Días del Libro se convierte en un escenario previo a la programación que tendrá Medellín en su condición de Capital Mundial del Libro. Indicó además que la feria centrará parte de su programación en resaltar la labor de los libreros y el papel que han tenido en el desarrollo de los hábitos de lectura en la ciudad.

Según explicó el funcionario, el evento nació de la mano de los libreros y desde su origen ha mantenido una relación cercana con ellos. Para esta edición habrá 51 expositores, entre librerías pequeñas, medianas y editoriales independientes. “El evento busca resaltar a los líderes locales y que la conversación gire alrededor de ellos”, afirmó el funcionario, quien agregó que los resultados económicos obtenidos durante las versiones anteriores han convertido a la feria en un espacio importante para las ventas y la visibilidad del sector editorial independiente. Para este año se proyectan ventas cercanas a los 300 millones de pesos entre la muestra comercial y gastronómica.

El secretario contó que la Alcaldía de Medellín mantiene un programa de estímulos enfocado en promoción de lectura, creación editorial y divulgación cultural. Dentro de esas líneas existen apoyos específicos dirigidos a librerías y espacios de programación cultural. De acuerdo con el funcionario, este año se destinaron cerca de 800 millones de pesos en estímulos relacionados con el sector editorial y las librerías. También indicó que la participación de las librerías en Días del Libro cuenta con subsidios por parte de la administración distrital, mecanismo que también se aplica parcialmente en otros eventos literarios de la ciudad, entre ellos la Fiesta del Libro y la Cultura.

Luis Alberto Arango, librero de Palinuro y decano del oficio en la ciudad, aseguró que el gremio ha crecido y se ha organizado en los últimos años. Dijo que el número de librerías ha crecido en los últimos calendarios y se ha tejido una mayor articulación entre quienes trabajan en el sector. “Hay una gran solidaridad y una muy buena unión entre esos libreros”, señaló.

Le puede interesar: La historia del periodista que guardó 30 años una entrevista con García Márquez y ahora la publica

El librero también indicó que en los eventos literarios recientes se ha observado una participación constante de lectores jóvenes. Según afirmó, ese público no solo asiste a las actividades, sino que compra libros y muestra interés por lecturas en distintos idiomas. Sobre el impacto de las políticas públicas de lectura, Luis consideró que las administraciones municipales han mantenido programas de promoción cultural que han respondido a una demanda de la ciudadanía. Destacó el funcionamiento del sistema de bibliotecas y la realización de talleres de lectura en distintos sectores de la ciudad.

Aunque reconoció que persisten dificultades económicas para algunas librerías, señaló que en los últimos años también se han generado alternativas para sostener el sector, entre ellas actividades enfocadas en la circulación de libros nuevos y usados.

Recomendados

Ideas y preguntas de libreros para las nuevas generaciones de lectores. Sebastián Ruiz Gómez (Las Letras del Jaguar), Tatiana Vásquez (Exlibris) y Sara Flórez (Librería Cooprudea) conversan con Marcela Fernández (Lee mi alma). Viernes 22. 7:00 p. m. Sala General BPP.

Recetario bibliográfico para almas inquietas: Tres libreros resuelven dudas de los participantes mediante la recomendación directa de lecturas a la medida. Wilson Mendoza (Librería Grámmata), Alejandro Ruiz (Exlibris) y Pilar Saldarriaga (Librería de La Pascasia) conversan con Carlos Pérez (actor improvisador). Sábado 23. 3:00 p. m. Auditorio Torre de la Memoria.

La Aguirre

Historias de una librería intelectual e ícono de la ciudad. Orlando Mora (crítico de cine) y Pilar Velilla (periodista, gestora cultural) conversan con Daniel Suárez (lector). Sábado 23. 7:00 p. m. Auditorio Torre de la Memoria.

Temas recomendados

Cultura
Libros
Literatura
Librerías
Días del Libro
Colombia
Antioquia
Medellín
Barrio Carlos E.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos