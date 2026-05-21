No se pierda el parche del finde: llegó Días del Libro a Carlos E. con 300 eventos culturales

La Feria Popular Días del Libro llega a su edición 20, precisamente el año en el que Medellín fue declarada Capital Mundial del Libro para el 2027. Con una programación de 300 actividades, el evento cultural se realizará entre hoy y el domingo en el tradicional barrio de Carlos E. Restrepo. Según las proyecciones de sus organizadores, esperan la asistencia de 30.000 visitantes, en un horario que comienza a las diez de la mañana y se extiende hasta las nueve de la noche. Siga leyendo: Mauricio Gaona presentará en Medellín su nuevo libro sobre el desmantelamiento democrático: “La Constitución soy yo” El secretario de Cultura, Santiago Silva, le contó a EL COLOMBIANO que esta edición de Días del Libro se convierte en un escenario previo a la programación que tendrá Medellín en su condición de Capital Mundial del Libro. Indicó además que la feria centrará parte de su programación en resaltar la labor de los libreros y el papel que han tenido en el desarrollo de los hábitos de lectura en la ciudad. Según explicó el funcionario, el evento nació de la mano de los libreros y desde su origen ha mantenido una relación cercana con ellos. Para esta edición habrá 51 expositores, entre librerías pequeñas, medianas y editoriales independientes. “El evento busca resaltar a los líderes locales y que la conversación gire alrededor de ellos”, afirmó el funcionario, quien agregó que los resultados económicos obtenidos durante las versiones anteriores han convertido a la feria en un espacio importante para las ventas y la visibilidad del sector editorial independiente. Para este año se proyectan ventas cercanas a los 300 millones de pesos entre la muestra comercial y gastronómica.

El secretario contó que la Alcaldía de Medellín mantiene un programa de estímulos enfocado en promoción de lectura, creación editorial y divulgación cultural. Dentro de esas líneas existen apoyos específicos dirigidos a librerías y espacios de programación cultural. De acuerdo con el funcionario, este año se destinaron cerca de 800 millones de pesos en estímulos relacionados con el sector editorial y las librerías. También indicó que la participación de las librerías en Días del Libro cuenta con subsidios por parte de la administración distrital, mecanismo que también se aplica parcialmente en otros eventos literarios de la ciudad, entre ellos la Fiesta del Libro y la Cultura. Luis Alberto Arango, librero de Palinuro y decano del oficio en la ciudad, aseguró que el gremio ha crecido y se ha organizado en los últimos años. Dijo que el número de librerías ha crecido en los últimos calendarios y se ha tejido una mayor articulación entre quienes trabajan en el sector. “Hay una gran solidaridad y una muy buena unión entre esos libreros”, señaló. Le puede interesar: La historia del periodista que guardó 30 años una entrevista con García Márquez y ahora la publica El librero también indicó que en los eventos literarios recientes se ha observado una participación constante de lectores jóvenes. Según afirmó, ese público no solo asiste a las actividades, sino que compra libros y muestra interés por lecturas en distintos idiomas. Sobre el impacto de las políticas públicas de lectura, Luis consideró que las administraciones municipales han mantenido programas de promoción cultural que han respondido a una demanda de la ciudadanía. Destacó el funcionamiento del sistema de bibliotecas y la realización de talleres de lectura en distintos sectores de la ciudad. Aunque reconoció que persisten dificultades económicas para algunas librerías, señaló que en los últimos años también se han generado alternativas para sostener el sector, entre ellas actividades enfocadas en la circulación de libros nuevos y usados.

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