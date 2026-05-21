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Cero y van tres: la ANI dejó plantados otra vez a alcaldes del Oriente antioqueño

Líderes sociales también reclaman explicaciones del Gobierno sobre obras ya viabilizadas y que estarían en ascuas por razones políticas.

  • Una de las principales obras a construir con excedentes de Devimed es el intercambio de la Clínica Somer. FOTO Cortesía Alcaldía de Rionegro.
    Una de las principales obras a construir con excedentes de Devimed es el intercambio de la Clínica Somer. FOTO Cortesía Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Los alcaldes del Oriente antioqueño tenían previsto recibir la visita del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, este miércoles. El encuentro era esperado con ansiedad, pues pensaban sustentarle por qué para ellos son fundamentales siete obras viales que estaban proyectadas con los excedentes obtenidos por el cobro de los peajes de esta parte del país; pero en los últimos días el Gobierno Nacional decidió que no se realizarán; sin embargo, se quedaron con los “crespos hechos”, pues a última hora el funcionario anunció que no llegaría.

Esta es la tercera cita con Torres que se ve truncada. La primera iba a ser el 8 de mayo, cuando querían verse con él en Bogotá, aprovechando que tenían otro compromiso en esa ciudad. No obstante, este les dijo que no podía y les puso el 14 de mayo a las 3:00 p.m. como fecha.

Lea más: Exigen a la ANI explicar freno a obras por $121.000 millones en el Oriente antioqueño

Sin embargo, de manera previa les anunció que quedaba pospuesta, ya que le había surgido un inconveniente, pero que sería este 20 de mayo, aprovechando que quería ver en terreno algunas obras en Guarne, San Vicente Ferrer y Marinilla.

“Ayer dijo que no podía venir nada porque tenía cosas más urgentes qué atender”, le dijo este jueves a EL COLOMBIANO el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas. Y hasta ahora no hay una nueva fecha.

Los mandatarios locales no son los únicos que están pendientes de una respuesta de la ANI, pues también un conjunto nutrido de organizaciones sociales del Oriente elevaron su voz de protesta ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional para autorizar el uso de $121.000 millones de los excedentes del concesionario Devimed en proyectos que consideran muy importantes y prioritarios.

Ese reclamo fue formulado a través de una carta enviada a la ANI en la que señalaron no entender la renuencia del Gobierno central a darle luz verde a un paquete de obras clave para ese territorio.

“Las comunidades, líderes territoriales, representantes comunales y actores sociales manifestamos nuestra profunda preocupación frente a la incertidumbre que hoy existe sobre la ejecución de las obras priorizadas en los corredores concesionados de Devimed S.A., pese a que los recursos están disponibles, los diseños fueron desarrollados y varios municipios avanzaron en procesos prediales y técnicos necesarios para su materialización”, reclamaron las organizaciones.

En la comunicación dirigida al vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Gamaliel Uparela Brid, recordaron que en caso de que ese proceso no se concrete con celeridad, los millonarios recursos que ya fueron recaudados, y en su mayoría corresponden a aportes de conductores del mismo departamento y de esa subregión, podrían quedar en el limbo o incluso ser gastados en otras zonas del país.

Entérese: Nuevo tramo de la doble calzada La Ceja-Rionegro está casi listo: ya completa el 95%

Entre las obras contempladas está un intercambio vial en Rionegro, a la altura de la Clínica Somer, que valdría $45.999 millones y que es clave para descongestionar la movilidad no solo en Rionegro, sino en el ingreso a otros municipios del altiplano.

También hay otro intercambio vial ubicado en la zona de acceso de embalses, que comprende componentes como un paso a desnivel y varios lazos de acceso entre la autopista Medellín-Bogotá y la vía Guatapé-El Peñol. El valor sería $44.413 millones.

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