Cero y van tres: la ANI dejó plantados otra vez a alcaldes del Oriente antioqueño

Los alcaldes del Oriente antioqueño tenían previsto recibir la visita del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres, este miércoles. El encuentro era esperado con ansiedad, pues pensaban sustentarle por qué para ellos son fundamentales siete obras viales que estaban proyectadas con los excedentes obtenidos por el cobro de los peajes de esta parte del país; pero en los últimos días el Gobierno Nacional decidió que no se realizarán; sin embargo, se quedaron con los “crespos hechos”, pues a última hora el funcionario anunció que no llegaría.

Esta es la tercera cita con Torres que se ve truncada. La primera iba a ser el 8 de mayo, cuando querían verse con él en Bogotá, aprovechando que tenían otro compromiso en esa ciudad. No obstante, este les dijo que no podía y les puso el 14 de mayo a las 3:00 p.m. como fecha.

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Sin embargo, de manera previa les anunció que quedaba pospuesta, ya que le había surgido un inconveniente, pero que sería este 20 de mayo, aprovechando que quería ver en terreno algunas obras en Guarne, San Vicente Ferrer y Marinilla.

“Ayer dijo que no podía venir nada porque tenía cosas más urgentes qué atender”, le dijo este jueves a EL COLOMBIANO el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas. Y hasta ahora no hay una nueva fecha.

Los mandatarios locales no son los únicos que están pendientes de una respuesta de la ANI, pues también un conjunto nutrido de organizaciones sociales del Oriente elevaron su voz de protesta ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional para autorizar el uso de $121.000 millones de los excedentes del concesionario Devimed en proyectos que consideran muy importantes y prioritarios.