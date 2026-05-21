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Sebastián Villa quiere mantenerse en la Selección: volvió a anotar e Independiente Rivadavia extendió invicto en Libertadores

El equipo argentino sorprende en la Copa Libertadores, en la que ya está clasificado a octavos de final.

  • Sebastián Villa, referente de Independiente Rivadavia. FOTO X-RIVADAVIA
    Sebastián Villa, referente de Independiente Rivadavia. FOTO X-RIVADAVIA
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Independiente Rivadavia, con Sebastián Villa entre una de sus figuras, consolidó su gran momento en la Copa Libertadores al imponerse 4-2 este jueves a domicilio al Deportivo La Guaira, en un partido que reafirmó su liderato en el Grupo C y su condición de equipo revelación en su debut histórico en el torneo.

El equipo argentino dirigido por Alfredo Berti, ya clasificado a los octavos de final, volvió a mostrar solidez fuera de casa y aprovechó su jerarquía para controlar el partido en el estadio Olímpico de la UCV en Caracas, donde el elenco venezolano, colista con tres puntos, llegaba con la obligación de sumar.

Lea: Sebastián Villa no pierde la fe: “Trabajo a doble turno para estar en la Selección”

El delantero paraguayo Álex Arce, con un triplete a los 20, 60 y 76 minutos, y el mediocampista colombiano Sebastián Villa (34’) marcaron los goles de Rivadavia. Diego Osio (29’) y Juan Castellanos (80’) lograron los tantos del Naranja. Villa hace parte de la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia de cara al Mundial de Norteamérica.

La Lepra mendocina alcanzó los 13 puntos producto de cuatro victorias y un empate, incluida la resonante victoria ante Fluminense en el Maracaná.

En contraste, La Guaira quedó muy condicionado en la tabla, último con tres puntos, pese a sus intentos por mantenerse en la pelea por la clasificación, y ahora dependerá de una combinación de resultados en la última fecha para aspirar a continuar en el torneo.

Deberá visitar el próximo miércoles a Fluminense, tercero con cinco puntos, mientras que Bolívar (5) será local ese mismo día ante los argentinos en Santa Cruz.

Siga leyendo: Defensoría del Pueblo cuestiona a la Selección Colombia por incluir a Sebastián Villa en convocatoria al Mundial

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