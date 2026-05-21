Sebastián Villa quiere mantenerse en la Selección: volvió a anotar e Independiente Rivadavia extendió invicto en Libertadores

Independiente Rivadavia, con Sebastián Villa entre una de sus figuras, consolidó su gran momento en la Copa Libertadores al imponerse 4-2 este jueves a domicilio al Deportivo La Guaira, en un partido que reafirmó su liderato en el Grupo C y su condición de equipo revelación en su debut histórico en el torneo.

El equipo argentino dirigido por Alfredo Berti, ya clasificado a los octavos de final, volvió a mostrar solidez fuera de casa y aprovechó su jerarquía para controlar el partido en el estadio Olímpico de la UCV en Caracas, donde el elenco venezolano, colista con tres puntos, llegaba con la obligación de sumar.

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El delantero paraguayo Álex Arce, con un triplete a los 20, 60 y 76 minutos, y el mediocampista colombiano Sebastián Villa (34’) marcaron los goles de Rivadavia. Diego Osio (29’) y Juan Castellanos (80’) lograron los tantos del Naranja. Villa hace parte de la prelista de 55 jugadores de la Selección Colombia de cara al Mundial de Norteamérica.

La Lepra mendocina alcanzó los 13 puntos producto de cuatro victorias y un empate, incluida la resonante victoria ante Fluminense en el Maracaná.