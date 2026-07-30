Pacto nuclear de EE. UU. y Arabia Saudita y ataques en Irak: las claves de la nueva escalada con Irán

Cuando Donald Trump anunció un acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudita, la noticia pareció, en principio, un asunto estrictamente energético. Sin embargo, detrás del convenio se esconde una estrategia mucho más amplia que comenzó meses atrás con el recrudecimiento de la confrontación entre Estados Unidos e Irán y que hoy busca redefinir el equilibrio político y militar de Oriente Medio.
Las últimas semanas han estado marcadas por una peligrosa aceleración del conflicto: el reinicio de bombardeos por parte de Irán con misiles balísticos interceptados en Jordania, los recientes ataques aéreos conjuntos inéditos entre Estados Unidos y Arabia Saudita en Irak contra las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), y las severas advertencias de Teherán sobre el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz. Cada movimiento parece responder a una misma lógica: aumentar la presión sobre Teherán mientras Estados Unidos fortalece un bloque regional integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Israel.
Aunque cada episodio ha sido presentado como un hecho independiente, especialistas consideran que forman parte de una misma estrategia geopolítica cuyo objetivo es contener la influencia iraní y consolidar un nuevo esquema de alianzas en una de las regiones más sensibles del planeta.
La relación entre Washington y Teherán atravesó durante los últimos meses un nuevo ciclo de negociaciones y confrontaciones. Tras un breve periodo de aparente cese del fuego y tentativas diplomáticas, el diálogo colapsó por completo. Las declaraciones de la Casa Blanca asegurando que Irán buscaba negociar fueron desmentidas categóricamente por la Cancillería iraní, reanudando las operaciones militares directas.