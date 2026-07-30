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Alianza Fiduciaria pagará una millonada por proyecto de 600 apartamentos abandonado en Itagüí

La sentencia la emitió en única instancia la Superintendencia Financiera y sería la primera de 50 que hay impuestas por esta obra que está paralizada desde diciembre de 2022.

  • En este lote, en los límites de Medellín e Itagüí, Acierto Inmobiliario ofreció dos proyectos: Flora y San José Natura. Ambos terminaron abandonados y con pocos avances. FOTO: CORTESÍA DUMED ABOGADOS
    En este lote, en los límites de Medellín e Itagüí, Acierto Inmobiliario ofreció dos proyectos: Flora y San José Natura. Ambos terminaron abandonados y con pocos avances. FOTO: CORTESÍA DUMED ABOGADOS
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
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Los afectados del proyecto Reserva Natural San José Natura, obra abandonada desde diciembre de 2022 en Itagüí, Antioquia, tienen una esperanza de recuperar el dinero invertido. Todo porque la Superintendencia Financiera condenó a Alianza Fiduciaria, fiducia de este proyecto, a pagarle a uno de los centenares de afectados de esta obra de la constructora Acierto Inmobiliario.

Esta sentencia podría marcar la hoja de ruta de, al menos, 50 personas que interpusieron acciones legales en contra de la fiducia y la constructora para que les respondan por el dinero invertido en este proyecto, que debía ser culminado en 2023 y no hay avance de obra en una obra de 629 apartamentos.

El afectado recibirá 67 millones de pesos, producto del dinero invertido como parte de la cuota inicial del proyecto, además de la indexación por el tiempo que el dinero estuvo en poder de esta fiducia, que respaldó este proyecto que era No Vis (No Vivienda de Interés Social).

El abogado Jhon Jairo Morales, representante de la firma Dumed Abogados, que llevó a cabo este proceso por parte de los afectados, aseguró que “logramos demostrar que Alianza Fiduciaria incumplió los deberes de información, diligencia y protección que le impone la ley como profesional especializado del sector fiduciario”.

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Agregó el abogado que “además, quedó acreditado que continuó realizando desembolsos de recursos cuando el proyecto ya se encontraba paralizado”.

Uno de los inconvenientes de esta obra de Acierto Inmobiliario, que tiene más de 100 proyectos con conflictos en todo el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, es que se utilizó el mismo lote para dos obras, ya que en la misma zona se encuentra Flora, un proyecto VIS que también se encuentra paralizado y tiene un avance de menos del 50%.

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La sentencia por parte de la Superintendencia Financiera se logró luego de que se recopilaran pruebas, documentos y se hiciera una práctica de interrogatorios para tener las evidencias suficientes para que se lograra condenar a esta fiduciaria por las anomalías en otro proyecto fracasado.

Entre los aspectos que tuvo en cuenta esta superintendencia para la decisión se encontró que había falta de información en la etapa precontractual, la omisión en la entrega de documentos esenciales por parte de la fiducia y la constructora y la ausencia de información sobre el estado del proyecto.

Además, se pudo comprobar que quienes estaban a cargo de la obra desde el tema financiero no cumplieron con la verificación para la entrega de recursos y hubo inconsistencias sobre la estructuración del proyecto y se le entregaron recursos a la constructora después de la parálisis de la obra en diciembre de 2022.

Desde la firma de abogados no solo se espera que en próximos días haya sentencias similares relacionadas con San José Natura, sino con los demás proyectos de esta constructora que han dejado a miles de familias con el sueño frustrado de tener un hogar nuevo.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué la Superintendencia Financiera condenó a Alianza Fiduciaria por el proyecto San José Natura?
La Superintendencia Financiera concluyó que Alianza Fiduciaria incumplió sus deberes de información, diligencia y protección frente a uno de los compradores del proyecto Reserva Natural San José Natura. Además, determinó que realizó desembolsos de recursos cuando la obra ya se encontraba paralizada.
2. ¿Cuánto dinero deberá devolver Alianza Fiduciaria a uno de los compradores afectados?
La decisión ordena el pago de 67 millones de pesos, correspondientes al dinero entregado como cuota inicial, más la indexación por el tiempo que esos recursos permanecieron bajo administración de la fiduciaria.
3. ¿La sentencia de San José Natura beneficia a todos los compradores afectados?
No de manera automática. La decisión corresponde a un caso individual, pero podría convertirse en un precedente para decenas de compradores que también presentaron acciones legales relacionadas con el mismo proyecto.

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