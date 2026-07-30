Miles de inmigrantes entran a nado a Ceuta, España, desde Marruecos: así avanza la crisis fronteriza

Ceuta vive una nueva crisis migratoria tras la entrada de miles de personas procedentes de Marruecos durante los últimos días. La situación, que se intensificó este jueves con nuevos cruces a nado y a pie por el espigón fronterizo del Tarajal, ha provocado la saturación de los recursos de acogida, el despliegue de dispositivos especiales de seguridad y una serie de reacciones por parte del Gobierno de España, la Ciudad Autónoma, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones. Mientras el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, reclama una respuesta extraordinaria del Estado, el Ministerio del Interior mantiene el refuerzo de medios y anunció que el ministro Fernando Grande-Marlaska viajará este viernes a la ciudad para seguir la evolución de los acontecimientos.

Las llegadas irregulares comenzaron a incrementarse días atrás, aunque durante este jueves se registró una nueva oleada de personas que alcanzaron Ceuta tanto por mar como bordeando el espigón fronterizo. Según pudo comprobar la agencia EFE, cientos de migrantes cruzaron a pie el espigón del Tarajal mientras otros continuaban llegando a nado desde la costa marroquí. Las nuevas entradas se suman a las registradas durante los últimos diez días. El Gobierno de Ceuta cifra entre 1.500 y 2.000 las personas que han accedido a la ciudad durante ese periodo, aunque otras informaciones difundidas durante la jornada hablan de cifras superiores y la televisión pública marroquí llegó a informar de 30.000 entradas en las últimas 24 horas, un dato que no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades españolas.

Miles de personas se concentran en la frontera desde Marruecos

La presión migratoria aumentó durante la mañana y el mediodía del jueves (hora local española) cuando miles de jóvenes marroquíes comenzaron a dirigirse hacia la frontera entre Castillejos y Ceuta. Según pudo comprobar EFE, numerosos grupos llegaron caminando, en motocicletas y en vehículos hasta las inmediaciones del perímetro fronterizo. Entre los concentrados había jóvenes, mujeres, niños y familias completas que avanzaban hacia la frontera. Aunque la Policía marroquí estableció controles en algunos accesos, numerosos grupos continuaron desplazándose por las colinas que rodean el perímetro. A unos 500 metros de la frontera permanecía desplegado un dispositivo de agentes marroquíes, mientras seguían llegando personas desde distintos puntos de los alrededores. Cientos de jóvenes consiguieron superar las vallas de protección y acceder a territorio español. Según la información recogida por EFE, algunos agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes se retiraron cuando avanzaban los grupos de personas. Uno de los jóvenes gritaba: “Vamos a la valla, no por el mar, a la frontera. Inshalla (ojalá lo consigamos)”. Este movimiento coincidió con la celebración en Marruecos del aniversario de la entronización del rey Mohamed VI. Entérese: El misterio de Bernarda Vera, la mujer desaparecida en la dictadura de Pinochet que localizaron 50 años después

España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y agilizar la entrega de migrantes. FOTO: Tomado de X: @Vox_Ceuta

Ceuta pide una respuesta extraordinaria del Estado

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió una actuación extraordinaria del Estado y trasladó a Pedro Sánchez la “crudeza y gravedad” de la situación, así como el acuerdo unánime de la Junta de Portavoces para reclamar una respuesta inmediata. “Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda de una actuación consecuente a través de un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata”. Asimismo, aseguró que entre 1.500 y 2.000 personas han llegado a la ciudad en los últimos diez días. “Para que en el resto de España se puedan hacer una idea, es el equivalente al 2 % de toda la población de Ceuta. Es como si hubieran entrado por vía marítima y de manera irregular un millón de personas a España en los últimos 10 días”.

Las principales peticiones formuladas por Ceuta

Tras la reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces, la Ciudad Autónoma acordó solicitar al Gobierno de España una serie de medidas. Posteriormente, Vivas aclaró que la petición formulada por la Ciudad se refiere a la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional prevista en el artículo 23 de la Ley 36/2015 y no a la declaración de emergencia contemplada por la legislación de Protección Civil. Siga leyendo: George y Amal Clooney evacuaron su lujosa finca en Francia por el avance de un incendio forestal

El CETI y los servicios sanitarios registran saturación por la presión migratoria en Ceuta. FOTO: Tomado de X: @Vox_Ceuta

Interior descarta activar la emergencia de Protección Civil

El Ministerio del Interior explicó que la declaración de emergencia de interés nacional regulada por la normativa de Protección Civil está prevista únicamente para determinados riesgos naturales y tecnológicos, como incendios forestales, terremotos o inundaciones, por lo que no puede aplicarse a una crisis migratoria. No obstante, el departamento aseguró que trabaja con más recursos y efectivos para garantizar la seguridad, el control migratorio y la atención humanitaria, “que no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo una conversación con Juan Jesús Vivas y anunció su desplazamiento a Ceuta este viernes para reunirse con las autoridades locales, la Delegación del Gobierno y los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Acuerdo entre España y Marruecos

España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para afrontar el incremento de llegadas irregulares a Ceuta. Según informó el Ministerio del Interior, ambos países revisarán e implementarán medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en la ciudad autónoma. El ministerio destacó la “ejemplar colaboración” existente entre ambos países en materia migratoria y sostuvo que las redes dedicadas al tráfico de personas están “instrumentalizando” una sentencia judicial para incentivar los desplazamientos irregulares. Posteriormente, Marruecos confirmó el acuerdo. “Ambos países acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la repatriación, a la mayor brevedad posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta”, indicaron fuentes oficiales marroquíes a EFE. De interés: Colombiano quiso autodeportarse de Estados Unidos, pero el ICE se lo impidió, ¿qué ocurrió?

Saturación del CETI y controles de seguridad

El CETI continúa operando por encima de su capacidad. Aunque dispone de 512 plazas, en su interior permanecían alrededor de 800 personas, mientras más de mil esperaban en el exterior para acceder. Las autoridades policiales señalaron que parte de las personas que llegaron no acudieron al centro, sino que permanecían en distintas zonas de la ciudad o se desplazaron a viviendas de familiares. Ante esta situación, la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron un dispositivo especial en el entorno del Tarajal para regular el tráfico, coincidiendo además con la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Reacciones políticas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que el Ejecutivo trabaja para recuperar la normalidad. “Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible”. Añadió: “Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, desplegar al Ejército, reforzar la acción diplomática con Marruecos y la Unión Europea y cerrar las fronteras. “Es una avalancha sin precedentes, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas”. También señaló: “No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea, y por ello tenemos que recuperar el control ya”.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, responsabilizó al Gobierno del “colapso migratorio” y sostuvo que existe una “dejación de funciones con un coste enorme para los ceutíes”. El líder de Vox, Santiago Abascal, calificó la situación como una “invasión” y difundió un mensaje con el texto “SOS Ceuta”. Entre sus declaraciones afirmó: “No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza”. También aseguró: “Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo, ‘Viva Pedro Sánchez’”. Y añadió: “De cada violación, de cada puñalada, y de cada sablazo al bolsillo de los españoles para mantenerlos... hay un culpable directo, el jefe de la mafia llamando desesperadamente a más sicarios para mantenerse en el poder”. Desde la cuenta oficial de Vox también se pidió la dimisión de Juan Jesús Vivas.

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Sindicatos y organizaciones alertan sobre la presión asistencial

El sindicato policial Jupol criticó la actuación de las autoridades marroquíes. “Mientras España moviliza todos sus recursos para atender esta crisis, Marruecos permanece impasible ante una situación que se repite periódicamente y que termina recayendo exclusivamente sobre la Policía Nacional”. Por otra parte, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) respaldó las denuncias del Sindicato Médico de Ceuta (SMC), que considera que la ciudad se ha convertido en “una auténtica zona de catástrofe asistencial”. Según la organización, la llegada de cerca de 2.000 personas en una semana y media ha incrementado la presión sobre los servicios sanitarios, que ya afrontaban limitaciones estructurales. “Esto ha provocado un escenario propio de una emergencia nacional mientras el Ministerio de Sanidad continúa negando una realidad que afecta tanto a profesionales como a pacientes”. El sindicato recordó que en lo que va de 2026 se han recuperado 26 personas fallecidas cuando intentaban alcanzar Ceuta por mar. Asimismo, advirtió que cada persona que llega a la costa requiere una valoración sanitaria inmediata debido a las condiciones en las que realiza la travesía, por lo que las atenciones más frecuentes corresponden a casos de hipotermia, agotamiento extremo, lesiones traumáticas y síntomas compatibles con ahogamiento. La organización añadió que el servicio de Radiodiagnóstico afronta una elevada carga de trabajo por las pruebas destinadas a determinar la edad de los menores mediante radiografías de muñeca y ortopantomografías, una situación que, según el sindicato, desvía recursos que deberían destinarse a la atención sanitaria ordinaria. Ante este escenario, el SMC reclamó reforzar los servicios de Urgencias, Atención Primaria, Radiología y el 061, además de poner en marcha un plan extraordinario para hacer frente a la situación.

El contexto de la crisis

La nueva oleada migratoria se produce en un contexto marcado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo relacionada con las devoluciones en frontera. Según el Ministerio del Interior, las redes de tráfico de personas están difundiendo interpretaciones erróneas sobre esa resolución para incentivar los desplazamientos hacia Ceuta. La sentencia establece que el rechazo inmediato resulta aplicable “para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”. No obstante, distintas informaciones señalan que muchas de las personas que llegan desconocen el contenido de esa resolución judicial. Mientras continúan las llegadas a la ciudad autónoma, las autoridades españolas mantienen reforzados los dispositivos de seguridad y atención humanitaria, al tiempo que España y Marruecos avanzan en la coordinación de medidas para gestionar la crisis migratoria y dar seguimiento a la evolución de la situación en la frontera. Bloque de preguntas y respuestas: