Miles de inmigrantes entran a nado a Ceuta, España, desde Marruecos: así avanza la crisis fronteriza

Ceuta vive una nueva crisis migratoria tras la entrada de miles de personas procedentes de Marruecos durante los últimos días. La situación, que se intensificó este jueves con nuevos cruces a nado y a pie por el espigón fronterizo del Tarajal, ha provocado la saturación de los recursos de acogida, el despliegue de dispositivos especiales de seguridad y una serie de reacciones por parte del Gobierno de España, la Ciudad Autónoma, los partidos políticos, sindicatos y organizaciones.
Mientras el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, reclama una respuesta extraordinaria del Estado, el Ministerio del Interior mantiene el refuerzo de medios y anunció que el ministro Fernando Grande-Marlaska viajará este viernes a la ciudad para seguir la evolución de los acontecimientos.