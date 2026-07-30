Este jueves arranca la fecha 2 de la Liga, ¿cuándo juegan Nacional, DIM y Águilas?

Este jueves, con el duelo entre Atlético Bucaramanga y Llaneros, en el estadio Américo Montanini, a las 8:00 de la noche, se da a la segunda fecha de la Liga apertura BetPlay, que tiene un partido programado para el 2 de septiembre.

El torneo que arrancó la semana pasada tiene a Once Caldas como líder del torneo con 3 puntos y una diferencia de gol de (+4), seguido de América y Cali con 3 puntos y (+2). Luego aparecen DIM, Tolima, Águilas Doradas, Bucaramanga y Llaneros, todos con tres puntos producto de una victoria en el inicio del torneo.

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Atlético Nacional y Chicó son los únicos equipos que no jugaron en la primera fecha y, por ello, aparecen sin puntos en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Lucas González Esperan sumar sus tres primeros puntos este domingo, cuando visiten a Jaguares en el estadio Jaraguay, a las 3:45 de la tarde.

El Poderoso, que ahora es dirigido por Luis Amaranto Perea y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, será ante local Deportivo Cali, en el estadio Atanasio Girardot, este sábado a las 6:10 de la tarde.

Águilas, por su lado, visitará a Pasto, duelo previsto para este sábado, a las 2:00 de la tarde; los antioqueños ganaron en la primera fecha, en condición de locales, en el estadio Cincuentenario 2-1 ante Santa Fe.