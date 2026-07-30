Así avanza remodelación de edificio que será sede presidencial de De la Espriella en Barranquilla, ¿quién lo está financiando?

En “La Arenosa” están en marcha las obras para la sede de la Presidencia de la República alterna, en la cual Abelardo de la Espriella despachará desde la capital del Atlántico, según anunció esta semana. Imágenes captadas con dron muestran cómo avanza la adecuación del espacio que funcionará como sede alterna del poder dentro del Batallón Paraíso, en el norte de Barranquilla, cerca a la Vía 40 —una de las principales arterias de la ciudad—.
Sin embargo, las fotografías abren interrogantes importantes sobre el origen de los recursos para la obra, su costo y los límites legales de una eventual participación privada en un edificio que sería de carácter público.
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A través de su cuenta en X (antiguo Twitter), el ingeniero Deimer Espinoza difundió fotos en las que se ve la construcción y se evidencia el avance de las obras de remodelación en el lugar que el presidente electo escogió como una de sus sedes alternas de gobierno, junto con Medellín y Cali.