En duda la presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel tras cancelar rueda de prensa

El Instituto Nobel hizo el anuncio de que la líder de la oposición venezolana estaría en la ceremonia, sin embargo, la conferencia de prensa que debía dar en Oslo fue postergada y luego cancelada, poniendo en duda su presencia en Oslo.

  Se espera que este miércoles, 10 de diciembre, la líder opositora María Corina Machado reciba el Nobel de paz en Oslo, Noruega. Foto: Getty Images
Agencia AFP
09 de diciembre de 2025
Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se multiplicaron este martes después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo.

“Todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy”, indicó inicialmente a la AFP Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el secretariado del comité que otorga el premio.

Esta entidad envió poco antes un breve comunicado para anunciar el retraso de este encuentro previsto inicialmente a las 13:00 horas locales.

Sin embargo, tras horas de espera en donde medios internacionales la esperaban para múltiples entrevistas, la conferencia de prensa fue anulada.

“María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que ha sido venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel el miércoles en la Municipalidad de Oslo, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las presidenciales de julio que llevaron a la investidura de Nicolás Maduro.

La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Aunque el Instituto Nobel afirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

Sin embargo, familiares suyos y una legión de venezolanos en el exilio, entre ellos figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos, viajaron a Oslo para la premiación.

En los últimos meses el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha dicho en varias oportunidades que Machado se encuentra hace meses fuera de Venezuela.

Su entorno mantiene el secreto. Su familia en Oslo asegura que desconocen su paradero y desde el lunes corren versiones de todo tipo sobre su eventual llegada a recibir el Nobel de la Paz dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

También asistirán a la ceremonia en la Municipalidad de Oslo algunos presidentes latinoamericanos invitados por Machado: de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, anunció la misma Machado en sus redes sociales.

