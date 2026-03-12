“Yo no lo llevaría al Mundial”: Pinto aviva el debate sobre Jhon Jáder Durán

La polémica alrededor del delantero colombiano Jhon Jáder Durán sigue generando reacciones en el fútbol nacional. En medio del debate sobre su posible presencia con la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el experimentado entrenador Jorge Luis Pinto se pronunció y dejó clara su postura sobre el joven atacante. Sus declaraciones se suman a una discusión que en los últimos días ha dividido opiniones entre exfutbolistas, analistas y aficionados. El debate comenzó tras las declaraciones del histórico exjugador Carlos Valderrama, quien sugirió que el propio Durán habría decidido apartarse del combinado nacional debido a supuestos conflictos internos con algunos compañeros. Las palabras del excapitán colombiano provocaron una rápida reacción del delantero, quien utilizó sus redes sociales para desmentir esas versiones. Durán aseguró que nunca ha tenido enfrentamientos con integrantes del grupo y rechazó cualquier insinuación sobre problemas dentro del vestuario.

A partir de ese momento, el tema se convirtió en uno de los más discutidos dentro del entorno del fútbol colombiano, especialmente porque el atacante es considerado uno de los talentos con mayor proyección internacional del país. Pinto cuestiona su comportamiento Durante una entrevista en el programa Medio Tiempo de Win Sports, Jorge Luis Pinto analizó la situación del delantero y expresó algunas reservas sobre su comportamiento en el ámbito profesional. El entrenador santandereano reconoció que Durán posee cualidades futbolísticas importantes, pero considera que aún tiene aspectos por desarrollar si quiere competir en el máximo nivel internacional. “Lo de Jáder es complejo. Tiene cosas importantes en el fútbol, pero no todas las características de un centro delantero para competir en un Mundial. Por su experiencia, su mundo futbolístico y sus características todavía no están completamente desarrolladas”, afirmó Pinto. El técnico también dejó entrever que las situaciones polémicas que han rodeado al jugador en los últimos años generan interrogantes sobre su manejo fuera del terreno de juego. “Yo no lo llevaría” Durante la entrevista, Pinto fue consultado sobre si convocaría a Durán en caso de ser el entrenador de la selección. Aunque aclaró que la decisión corresponde únicamente al actual técnico nacional, Néstor Lorenzo, el estratega respondió con total franqueza cuando le pidieron su opinión personal. “Eso tiene que definirlo el técnico. Yo, Jorge Luis Pinto, no lo llevaría”. El entrenador también explicó que nunca ha trabajado directamente con el delantero, pero aseguró que su trayectoria reciente ha generado dudas dentro del ambiente futbolístico.

“Yo jamás he estado frente a Jhon Jáder, pero es un tema que siempre aparece en el fútbol colombiano. Durán es un jugador que crea problemas en varias partes; ha pasado por cuatro o cinco equipos y no se conocen claramente los motivos de sus salidas. Algo tiene que haber”. Una decisión que le corresponde a Lorenzo Más allá de las opiniones externas, la última palabra sobre el futuro del delantero en el combinado nacional recaerá en el seleccionador Néstor Lorenzo, quien continúa evaluando el rendimiento y el momento de los jugadores de cara al proceso mundialista. Durán, por su parte, sigue siendo uno de los delanteros jóvenes más prometedores del país, gracias a su potencia física, capacidad goleadora y proyección internacional.