“EE. UU. no va a venir con los militares”: Sheinbaum reaccionó ante “invasión de México” por decreto de Trump contra cárteles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó y descartó este viernes una invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, tras reportes periodísticos según los cuales Donald Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga.
El diario The New York Times informó este viernes que Trump firmó en secreto una orden que autoriza al Departamento de Defensa a emplear fuerza militar contra cárteles latinoamericanos que su administración denominó organizaciones terroristas.
Por su parte, el diario The Wall Street Journal dijo que Trump pidió opciones al Departamento de Defensa que incluirían el uso de fuerzas especiales o apoyo de inteligencia, y que cualquier acción estaría coordinada con las autoridades de otros países.