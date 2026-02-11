¿Son suficientes las medidas que está tomando el Ministerio de Educación por los títulos exprés en la U. San José?

A la Fundación de Educación Superior San José se le caen los escándalos del bolsillo. El título entregado sin cumplir requisitos a la exjefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, así como la entrega masiva de títulos exprés y un contrato millonario para enseñar japonés son algunos de la lista. Le puede interesar: Mineducación formula cargos contra directivos de la San José por entrega de títulos falsos. Ante estas irregularidades en contra de esa institución, distintos sectores políticos y ciudadanos han pedido acciones para investigarla y sancionarla. Por eso, el Ministerio de Educación ha tomado una serie de medidas que esperan corregir estas situaciones. En ese sentido, esa entidad ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial, que pasa por cuatro puntos. El primero es un plan de mejoramiento obligatorio, que le impone a la Fundación que corrija fallas académicas y administrativas bajo supervisión.

El segundo, pasa por fijar medidas específicas que la institución deberá cumplir para normalizar su funcionamiento; el tercero consiste en una vigilancia especial, que consiste en un seguimiento reforzado al cumplimiento de las obligaciones institucionales. Para esto, el ministerio designó una funcionaria que acompañará y supervisará permanentemente el proceso de mejora. Al respecto, el Ministerio de Educación aclaró que la San José puede seguir funcionando, pero tiene que cumplir un plan de mejoramiento y estará bajo seguimiento especial; así mismo, que esas medidas buscan proteger a los estudiantes y asegurar que presten servicios con calidad, legalidad y transparencia. Esa entidad actualmente investiga posibles pagos a docentes por debajo del mínimo legal, publicidad de programas que pertenecen a otra universidad, entrega de títulos sin verificar todos los requisitos y falta de reporte obligatorio de información académica al sistema oficial. Lea más: Denuncian contrato de la U. San José por $12.500 millones para enseñar japonés en el Magdalena

¿Para qué sirve la medida de vigilancia especial?

Con esa medida, la cartera de educación hace un seguimiento constante para garantizar la continuidad del servicio educativo, corregir irregularidades, proteger a quienes estudian allá, cumplir la normativa y que siga operando, pero bajo supervisión reforzada. Para estar al tanto de que se cumplan estas acciones, se designó una inspectora in situ.

Entre tanto, se aclaró que los estudiantes de allá no verán afectados sus estudios, pues las medidas se adoptan “para protegerlos” y asegurar que continúen su formación en condiciones legales y de calidad. El MinEducación señaló que pueden tomar esas medidas de vigilancia para garantizar calidad educativa, legalidad en la expedición de títulos, transparencia institucional, protección de estudiantes y docentes y confirmar que la autonomía universitaria se ejerza dentro del cumplimiento de la ley.

¿Qué está haciendo la Fiscalía?

En medio de los escándalos de la Fundación San José, la Fiscalía General de la Nación también anunció indagaciones. Por eso, está investigando posibles delitos cometidos por personas relacionadas con la expedición irregular de títulos y otros hechos. Entre tanto, el ministerio espera que con la inspección a esa institución de educación superior se detecten riesgos antes de que afecten a los estudiantes, se garantice que los títulos académicos que se entreguen tengan respaldo legal, mejorar la calidad del sistema educativo y proteger la inversión y el proyecto de vida de los estudiantes.

Finalmente, la entidad advirtió que podrá mantener, ajustar o levantar las medidas adoptadas dependiendo del cumplimiento de las medidas y de los resultados del seguimiento. Este miércoles se conoció que en 2022, la Gobernación del Magdalena le entregó a la San José un contrato de $12.571 millones para enseñar japonés a una población de cerca de 30.000 personas. En uno de los puntos del contrato se habla de “ofrecer formación en dos idiomas (inglés y japonés) con entidad certificada. Con el fin de cualificar el personal docente que prestará el servicio de alfabetización”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿La Universidad San José fue cerrada? No. Puede seguir operando, pero bajo vigilancia especial y con un plan de mejoramiento obligatorio. ¿Qué es la vigilancia especial? Es un seguimiento reforzado del Ministerio para garantizar calidad académica, legalidad y protección de estudiantes.