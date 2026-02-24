Sheinbaum aseguró que no hay “riesgo” para los aficionados en Guadalajara de cara al Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes 24 de febrero riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las sedes del Mundial de fútbol de 2026, luego de que una asonada narcotraficante provocara temor en la ciudad y en buena parte del país el domingo 22.
Le puede interesar: ¿Quién es el nuevo líder del Cártel Jalisco? Todo lo que se sabe sobre alias El 03, posible sucesor de alias Mencho
Sheinbaum aseguró en la rueda de prensa del Día de la Bandera que no existe “ningún riesgo” para los visitantes y ofreció “todas las garantías” para que la metrópoli del oeste de México reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.