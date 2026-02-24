Sheinbaum aseguró que no hay “riesgo” para los aficionados en Guadalajara de cara al Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes 24 de febrero riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las sedes del Mundial de fútbol de 2026, luego de que una asonada narcotraficante provocara temor en la ciudad y en buena parte del país el domingo 22. Le puede interesar: ¿Quién es el nuevo líder del Cártel Jalisco? Todo lo que se sabe sobre alias El 03, posible sucesor de alias Mencho Sheinbaum aseguró en la rueda de prensa del Día de la Bandera que no existe “ningún riesgo” para los visitantes y ofreció “todas las garantías” para que la metrópoli del oeste de México reciba los cuatro partidos programados en su territorio en junio próximo.

El domingo, la violencia criminal irrumpió en esa región a raíz de la muerte del capo narcotraficante Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo militar. Durante la operación y los enfrentamientos posteriores murieron al menos 27 agentes de seguridad, 46 presuntos criminales y una civil, informaron las autoridades este lunes. El CJNG respondió al despliegue oficial con quema de vehículos, comercios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país, dejando imágenes que dieron la vuelta al mundo a menos de cuatro meses del comienzo de la cita máxima del fútbol, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio. En Ciudad de México y Monterrey, las otras dos sedes mexicanas del Mundial, que se disputará también en Estados Unidos y Canadá, no se registraron incidentes violentos. Una portavoz de la FIFA dijo a la AFP que por ahora el organismo no desea hacer comentarios sobre la seguridad en la próxima sede mundialista.

Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, donde se ubica Guadalajara, calificó de “completamente falso” que la ciudad pueda perder partidos del Mundial. “No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes” en México, añadió en rueda de prensa. La selección mexicana tiene programado para el miércoles un partido amistoso contra Islandia en el estadio La Corregidora, estado de Querétaro (centro), donde el domingo se suspendió un encuentro de la primera división debido a la violencia. Este lunes 23 de febrero, el Tri difundió en la red social X fotografías de sus futbolistas y de los seleccionados islandeses entrenando en Querétaro.

¿Todo volverá a la normalidad tras la muerte de alias El Mencho?

Nemesio Oseguera, apodado El Mencho, era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía por él una recompensa de 15 millones de dólares. El capo de 59 años dirigía el CJNG, una de las mafias criminales más poderosas del mundo y designada por Washington como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. La reacción del cártel a la muerte de su líder provocó temor en ciudades cercanas como Puerto Vallarta, un concurrido balneario de la costa del Pacífico, frecuentado por turistas y hogar de residentes originarios de Canadá y Estados Unidos.

La seguridad de la ciudad de Guadalajara preocupa tras el asesinato de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). FOTO: Getty

Sin embargo, Sheinbaum aseguró este martes que la situación “poco a poco se está normalizando” y que los aeropuertos de Puerto Vallarta y Guadalajara operan sin problemas. A lo largo de este lunes 23 también se registraron bloqueos, pero en menor cantidad. La mandataria aseguró en su rueda de prensa que solo fueron entre seis y siete y “todos fueron levantados”. De acuerdo con el gobierno del estado de Jalisco (oeste), este martes se reactivan las actividades económicas y las escuelas reanudarán las clases el miércoles.