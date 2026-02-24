Gigantesco alud taponó la autopista Medellín - Bogotá: equivale a 4.200 volquetas

El material quedó obstruyendo el kilómetro 50 + 700 de ese importante corredor nacional, a la altura del municipio de San Luis.

De acuerdo con los primeros reportes del Invías, el alud fue de cerca de 40.000 metros cúbicos, equivalentes a unas 4.285 volquetas.

Un deslizamiento de tierra de grandes proporciones tiene cerrada por completo desde la madrugada de este martes la autopista Medellín - Bogotá.

Según el balance oficial, la emergencia se produjo por cuenta de las fuertes lluvias que vienen cayendo en la subregión del Oriente antioqueño, que saturaron la montaña a la altura de ese punto y generaron el gran desprendimiento de material.

A través de un comunicado, el Invías señaló que en el sitio ya fueron desplegadas dos retroexcavadoras y ocho volquetas, con las que se busca recoger el lodo, piedras y materiales que permanecen sobre la vía, para habilitarla lo más pronto posible.

Entre tanto, desde la Gobernación de Antioquia se informó que un equipo técnico del Dagran se desplazó al sitio para evaluar la magnitud de la situación y en dichas labores se revisó la condición estructural de una vivienda.

Aunque tanto el Invías como el Dagran no han dado una fecha estimada de reapertura, cálculos preliminares de los organismos de gestión del riesgo del municipio de San Luis apuntan a que el material tardaría entre cuatro y cinco días en ser retirado.

Como ruta alterna, se recomienda utilizar el corredor Medellín - Cisneros - Puerto Berrío.