Trump otorgará a Charlie Kirk la más alta distinción civil de EE. UU.: ¿Qué significa y a quiénes se entrega este prestigioso reconocimiento?

El presidente Donald Trump anunció que otorgará de manera póstuma el más alto honor civil en Estados Unidos al activista de derecha, Charlie Kirk, de 31 años, asesinado durante un evento en Utah.
“Me complace anunciar que pronto estaré otorgando póstumamente a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad (Presidential Medal of Freedom)”, dijo el mandatario en el Pentágono en una conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Dicha medalla es la más alta distinción civil que entrega el Gobierno de Estados Unidos. Fue creada por el presidente Harry S. Truman en 1945 como la Medalla de la Libertad y fue rebautizada por el presidente John F. Kennedy en 1963 como la Medalla Presidencial de la Libertad, según información del Congreso estadounidense.
Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de reconocimiento a las personas que han dejado una huella duradera en la nación y en el mundo.
En palabras del propio Gobierno estadounidense, la ley permite al presidente reconocer a “cualquier persona que haya realizado una contribución especialmente meritoria a la seguridad o los intereses nacionales de los Estados Unidos, la paz mundial, o iniciativas culturales u otras iniciativas públicas o privadas significativas”, de acuerdo con datos oficiales del Congreso.