Capturaron a casi 30 personas vinculadas a presuntas apuestas amañadas en el fútbol turco

Cerca de 30 personas vinculadas al fútbol turco, entre ellas 14 futbolistas y un exresponsable del Galatasaray, fueron detenidas tras ser acusadas de apostar en partidos, anunció este viernes 26 de diciembre la Fiscalía de Estambul.
Le puede interesar: De Soplaviento al mundo: Carlos Utria, el nuevo campeón mundial que enaltece al boxeo colombiano
La investigación del ministerio público sacude al fútbol turco desde hace varios meses y ya llevó a seis árbitros y al presidente del Eyüpspor, un club de primera división, a la cárcel.
Según un comunicado de la oficina del fiscal publicado este viernes, “se han emitido 29 órdenes de arresto, entre ellas 14 futbolistas, y 24 han sido ya puestas bajo custodia policial”. El documento enumeró y citó a todas las personas acusadas.