Capturaron a casi 30 personas vinculadas a presuntas apuestas amañadas en el fútbol turco

Según las autoridades, dentro del grupo de detenidos se encuentran futbolistas y exdirigentes, por lo que les están investigando sus cuentas bancarias luego de apostar hasta en contra sus mismos equipos.

  La Fiscalía no reveló el nombre de los futbolistas detenidos ni de sus equipos, y, según medios turcos, ninguno de ellos juega en primera división. FOTO: Tomada de redes sociales @GalatasaraySK
    La Fiscalía no reveló el nombre de los futbolistas detenidos ni de sus equipos, y, según medios turcos, ninguno de ellos juega en primera división. FOTO: Tomada de redes sociales @GalatasaraySK
  Las detenciones se practicaron en operaciones simultáneas en 11 provincias y la Fiscalía precisó que uno de los sospechosos ya está en prisión por otro delito. FOTO: AFP
    Las detenciones se practicaron en operaciones simultáneas en 11 provincias y la Fiscalía precisó que uno de los sospechosos ya está en prisión por otro delito. FOTO: AFP
Agencia AFP
26 de diciembre de 2025
bookmark

Cerca de 30 personas vinculadas al fútbol turco, entre ellas 14 futbolistas y un exresponsable del Galatasaray, fueron detenidas tras ser acusadas de apostar en partidos, anunció este viernes 26 de diciembre la Fiscalía de Estambul.

Le puede interesar: De Soplaviento al mundo: Carlos Utria, el nuevo campeón mundial que enaltece al boxeo colombiano

La investigación del ministerio público sacude al fútbol turco desde hace varios meses y ya llevó a seis árbitros y al presidente del Eyüpspor, un club de primera división, a la cárcel.

Según un comunicado de la oficina del fiscal publicado este viernes, “se han emitido 29 órdenes de arresto, entre ellas 14 futbolistas, y 24 han sido ya puestas bajo custodia policial”. El documento enumeró y citó a todas las personas acusadas.

El expresidente del Galatasaray, Erden Timur, el vicepresidente del Eyüpspor AS, Fatih Kulaksiz, y un responsable de la Federación Turca de Fútbol (TFF) también han sido detenidos.

A seis de los sospechosos se les acusa de haber “influenciado el resultado del partido Kasimpasa-Samsunspor” el 26 de octubre de 2024, y a los 14 jugadores de haber “realizado apuestas para afectar el resultado del partido”, apostando por la victoria del equipo contrario durante un partido de su propio equipo.

Kasimpasa es un barrio de Estambul y el club de Samsun se sitúa en el mar Negro (noroeste). La operación policial se ha llevado a cabo de forma simultánea en once provincias y se concentra actualmente en Estambul, precisó el fiscal.

La lista de sospechosos adjunta al comunicado revela la participación de futbolistas, de responsables de clubes de fútbol, de la propia TFF, de hombres de negocios y de un expolicía.

Según la oficina del fiscal, se han identificado transacciones sospechosas en las cuentas bancarias examinadas, especialmente “flujos de tesorería entrantes y salientes considerados como vinculados a las apuestas, sospechas de intento por disimular el origen de los fondos y transacciones financieras inhabituales”.

Se trata de la tercera oleada de operaciones vinculadas a la investigación sobre las apuestas deportivas.

Las detenciones se practicaron en operaciones simultáneas en 11 provincias y la Fiscalía precisó que uno de los sospechosos ya está en prisión por otro delito. FOTO: AFP
Las detenciones se practicaron en operaciones simultáneas en 11 provincias y la Fiscalía precisó que uno de los sospechosos ya está en prisión por otro delito. FOTO: AFP

La TFF, quien aseguró querer “limpiar” el fútbol turco, suspendió el mes pasado a cerca de 150 árbitros reconocidos culpables de haber apostado en partidos, todos destituidos.

Veinticinco jugadores de primera división y cerca de 1.000 de segunda, tercera y cuarta división han recibido suspensiones graves por los mismos motivos durante los últimos años.

También le puede interesar: ¿Junior y Nacional quieren a Luis Fernando Muriel? El salario que complica su regreso al fútbol colombiano

