Registraduría reveló el listado de los nombres más usados en Colombia durante 2025

Estos son los nombres que lideran la lista de los nombres más usados en Colombia en 2025.

  David, Sofía y María fueron los nombres que más se repitieron en los registros civiles en 2025. FOTO: GETTY
    David, Sofía y María fueron los nombres que más se repitieron en los registros civiles en 2025. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
26 de diciembre de 2025
bookmark

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio a conocer el listado de los nombres que más se repitieron entre los recién nacidos en Colombia durante 2025.

En el primer lugar del ranking aparece David, con 26.486 registros en todo el país. De origen hebreo, este nombre significa “el amado” o “el elegido”, y ha sido históricamente uno de los más usados en Colombia.

En el caso de las niñas, el nombre más inscrito fue Sofía, con 23.077 registros. Proveniente del griego, su significado es “sabiduría”, una connotación que ha hecho de este nombre uno de los favoritos de las familias colombianas, manteniéndose en los primeros lugares de las estadísticas nacionales.

El tercer puesto lo ocupó María, uno de los nombres más tradicionales del país y de fuerte arraigo religioso. En 2025 se registraron 18.858 niñas con este nombre, cuyo origen hebreo se asocia con significados como “la elegida” o “la amada por Dios”.

A pesar del paso de los años, María sigue siendo una elección recurrente en los hogares colombianos.

Entre los nombres masculinos también destacó José, otro clásico que continúa presente en los registros civiles. De origen hebreo, significa “Dios proveerá” y ha sido históricamente uno de los nombres más usados en Colombia, especialmente en combinación con otros nombres tradicionales.

En el quinto lugar aparece Andrés, con 13.758 registros en 2025. Este nombre, de origen griego, significa “valiente” u “hombre fuerte”.

Andrés se asocia tradicionalmente con ideas de fortaleza, coraje y masculinidad. En la tradición cristiana, además, es un nombre muy difundido por San Andrés, uno de los doce apóstoles de Jesús.

Cerrando el listado se encuentra Liam, con 11.128 inscritos. A diferencia de los anteriores, este nombre tiene un origen irlandés y es una forma corta de William, cuyo significado es “protector decidido”.

