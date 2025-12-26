Bajo amenazas, el Clan del Golfo recoge dinero de comerciantes en Ituango para entregar regalos navideños

El Clan del Golfo está tratando de ganar indulgencias con padrenuestros prestados, como se dice en el argot popular, pues se tiene información de que en el norte de Antioquia estaría repartiendo regalos y patrocinando fiestas comunitarias por esta temporada, pero no con recursos propios, sino después de obligar a los comerciantes a entregarles donaciones con ese propósito.

De manera específica, EL COLOMBIANO conoció que en el municipio de Ituango, aproximadamente dos meses atrás, habrían citado a los dueños de establecimientos a un paraje conocido como Palmitas, que está ubicado aproximadamente a una hora desde el casco urbano.

Allí, según la fuente local consultada, les dijeron que necesitaban recursos para los juguetes de los niños y que cada uno debía hacer un aporte. Por supuesto, aunque el tono fuera amigable, todos sabían que se convertía en algo obligatorio.

A otros les habrían hecho llegar un sobre con la respectiva conminación a que se vincularan con su programación de Navidad.

“Sí es verdad que han entregado regalos en diferentes veredas, y en algunas, marranos”, añadió la fuente. El propósito salta a la vista y sería ganarse el favor de las comunidades.

Desde las autoridades, la interpretación es que con ello también podrían estar buscando facilitar el reclutamiento de los menores de edad para las filas de este grupo ilegal, que también se autodenomina Ejército Guevarista de Colombia (EGC).

Otra fuente le contó a este medio que por Ituango es normal que a los comerciantes los citen cada dos meses los del Clan con el fin de alinearlos de acuerdo con sus propósitos y cobrarles la extorsión.

Ituango es un municipio lejano en el norte antioqueño, ubicado a unas cinco horas de Medellín. Por muchos años ha estado marcado por las huellas del conflicto armado.

No obstante, en los últimos meses allí se ha vivido una calma relativa, pues no se han dado enfrentamientos ni ataques de los grupos ilegales.