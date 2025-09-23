¿Qué significa “chapulín”? El término usado en mensaje dejado junto a los asesinados B-King y Regio Clown

Aunque los cuerpos de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) fueron hallados con signos de violencia y en medio de una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán, sus muertes siguen siendo un misterio. No se sabe con certeza si los músicos tenían relación alguna con el narcotráfico.
Tampoco está claro si el crimen fue producto de un ajuste de cuentas o por amoríos (lo que llaman “por faldas”). Además, surge la gran incógnita: ¿Por qué asesinar a dos colombianos en México? Lo cierto es que la Fiscalía mexicana se comprometió en colaborar con la colombiana para esclarecer un caso que tiene consternada a Latinoamérica.