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Caso Jeffrey Epstein: víctimas acusan a EE. UU. y Google de divulgar sus datos

Un grupo de sobrevivientes de Jeffrey Epstein demandó al Gobierno de Estados Unidos y a Google tras la publicación de documentos oficiales que, según la querella, expusieron sus nombres e información privada en internet.

  • La demanda señala que documentos divulgados por el Departamento de Justicia y replicados en internet dejaron al descubierto datos de víctimas vinculadas al caso Epstein. FOTO: AFP.
    La demanda señala que documentos divulgados por el Departamento de Justicia y replicados en internet dejaron al descubierto datos de víctimas vinculadas al caso Epstein. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 1 hora
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Las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demandaron el jueves al Gobierno de Estados Unidos y a Google por divulgar sus identidades en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia.

Conozca: Libro que expone detalles sobre el caso Epstein llegará a Colombia en junio

Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.

Pero varios de los nombres de las víctimas, que se suponía que debían permanecer en el anonimato, no fueron censurados.

<b>Virginia Roberts Giuffre</b>, víctima de Jeffrey Epstein. FOTO: Getty.
Virginia Roberts Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein. FOTO: Getty.

El Departamento de Justicia “reveló la identidad de aproximadamente 100 sobrevivientes del depredador sexual condenado, al publicar su información privada e identificándolas ante el mundo”, afirmaron los demandantes.

“Incluso después de que el Gobierno reconociera que la divulgación violaba los derechos de las sobrevivientes y retirara la información, sitios web como Google la siguen publicando continuamente, rechazando las súplicas de las víctimas para que la retiren”, agregaron.

Entérese: EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein por filtración de datos de víctimas

Google sigue mostrando la información personal de las víctimas en los resultados de búsqueda y en el contenido generado por IA, según el caso.

Periodistas del diario The New York Times también encontraron docenas de fotos de desnudos en los archivos que incluían los rostros de las personas.

Siga leyendo: Reino Unido: exigen publicar documentos del nombramiento de Andrés como representante comercial

Epstein fue condenado en 2008 por pedir favores sexuales a niñas menores de 14 años, pero murió en su celda de una cárcel de Nueva York en 2019 antes de que pudiera ser juzgado por cargos de tráfico sexual.

Las sobrevivientes ahora enfrentan un trauma renovado. Extraños las llaman, les envían correos electrónicos, amenazan su seguridad física y las acusan de conspirar con Epstein cuando, en realidad, son víctimas de Epstein”, dice la demanda.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué información de las víctimas de Epstein filtró el Gobierno de EE. UU.?
Se filtraron nombres reales, datos personales y docenas de fotografías de desnudos que no fueron debidamente editadas en un lote de tres millones de documentos judiciales publicados originalmente para dar transparencia al caso.
¿Cuál es la responsabilidad de Google en el caso Epstein según la demanda?
Los demandantes sostienen que Google actúa con negligencia al permitir que su motor de búsqueda y sus herramientas de inteligencia artificial sigan mostrando contenido que vulnera la privacidad de las sobrevivientes, incluso después de ser notificados.
¿Qué pasó con Jeffrey Epstein y por qué sigue el proceso judicial?
Epstein murió en 2019 en una cárcel de Nueva York antes de ser juzgado por tráfico sexual. Sin embargo, las investigaciones continúan para identificar a sus cómplices y garantizar la reparación a las víctimas, quienes ahora luchan por proteger su identidad.

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