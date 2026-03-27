Caso Jeffrey Epstein: víctimas acusan a EE. UU. y Google de divulgar sus datos

Las víctimas del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein demandaron el jueves al Gobierno de Estados Unidos y a Google por divulgar sus identidades en una gran cantidad de documentos publicados en línea por el Departamento de Justicia.
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Esa entidad reveló en enero más de tres millones de archivos relacionados con la investigación sobre el exfinanciero, que dejaron entrever sus vínculos con figuras de alto perfil.