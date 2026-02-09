Revolcón en Movistar Colombia; Tigo toma el control y cambia junta directiva, gerencia y sede

El cambio de manos en Movistar Colombia ya se siente puertas adentro. Millicom International Cellular, la compañía dueña de Tigo, comenzó a instalar su propio equipo directivo en la antigua operación de Telefónica en Colombia.
Esto se da pocos días después de asumir el control de la empresa que opera la marca Movistar en el país, según documentos corporativos.
El movimiento marca el inicio formal de una nueva etapa para una de las operaciones más grandes del sector de telecomunicaciones en Colombia y confirma que la integración no será solo accionaria, sino también administrativa y operativa.
