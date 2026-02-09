Revolcón en Movistar Colombia; Tigo toma el control y cambia junta directiva, gerencia y sede

El cambio de manos en Movistar Colombia ya se siente puertas adentro. Millicom International Cellular, la compañía dueña de Tigo, comenzó a instalar su propio equipo directivo en la antigua operación de Telefónica en Colombia. Esto se da pocos días después de asumir el control de la empresa que opera la marca Movistar en el país, según documentos corporativos. El movimiento marca el inicio formal de una nueva etapa para una de las operaciones más grandes del sector de telecomunicaciones en Colombia y confirma que la integración no será solo accionaria, sino también administrativa y operativa. Entérese: Millicom revela sus planes con la compra de Movistar, ¿se fusionará con Tigo?

Nueva junta directiva de Movistar Colombia

La asamblea de accionistas de Colombia Telecomunicaciones (Movistar Colombia) aprobó el 6 de febrero la renovación total de la junta directiva. En su lugar, fueron designados siete miembros propuestos por Millicom, reemplazando a los representantes vinculados a Telefónica. Según Forbes, los nuevos integrantes de la junta son Bart Vanhaeren, Sergio Michelsen, Salvador Escalon, Karim Lesina, Fernando Castillo, Luciano Marino y Alejandro Guerrero, todos alineados con la nueva casa matriz.

El revolcón directivo se produjo luego de que Millicom Colombia Holding adquiriera el 67,5% de las acciones de la empresa a Telefónica Hispanoamérica, mediante una oferta pública de adquisición (opa). El precio pactado fue de US$0,0932 por acción, de acuerdo con los términos de la transacción, una cifra que selló la salida definitiva de Telefónica del control de la operación en Colombia. Siga leyendo: MinTIC respalda integración entre Tigo y Movistar: así avanza el proceso

Nuevo gerente general y cambios en la alta gerencia

La reorganización no se quedó en la junta. La nueva directiva designó a Mariano Alonso como gerente general, en reemplazo de Fabián Hernández, quien lideraba la operación local de Telefónica. Alonso es un ejecutivo argentino, radicado en Miami, que trabaja en Millicom desde 2013 y que, desde 2017, se desempeña como director de operaciones de experiencia de cliente para Latinoamérica dentro del grupo. Asimismo, Claudia Montoya fue nombrada secretaria general de la compañía y primer suplente del representante legal, en sustitución de Martha Elena Ruíz Díaz-Granados.

Mariano Alonso.

Estos cambios reflejan el arranque de la operación bajo el control de Millicom, matriz de Tigo, tras la integración entre ambas compañías. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) había autorizado previamente la transacción, considerada una de las más relevantes del sector de telecomunicaciones en Colombia en los últimos años. Aunque el acuerdo ya estaba cerrado entre privados, el paso decisivo se confirmó tras una reunión interna de alto nivel, en la que se notificó oficialmente a los empleados el cambio de control.

Anuncio interno y salida de Fabián Hernández

El anuncio fue liderado por Alfonso Gómez, director de operaciones de Telefónica para la región, y por Fabián Hernández, CEO de Telefónica Colombia, según reveló la periodista Camila Zuluaga en el programa Código Caracol. Como parte del remezón, Hernández dejará la Presidencia de la operación local para asumir nuevas funciones estratégicas dentro de Telefónica a nivel continental. Con la toma de control, el nuevo grupo empresarial dejará de competir directamente en cerca de 19 mercados, tanto en servicios móviles como fijos, mientras avanza el proceso de consolidación operativa. Este punto ha sido uno de los más sensibles para el sector, pues reduce el número de jugadores efectivos en varios segmentos clave del mercado. Uno de los cambios más simbólicos será el traslado de la sede principal. Los equipos de Tigo dejarán su edificio actual y se moverán a la sede de Movistar, que pasará a ser el centro operativo del nuevo grupo empresarial combinado. Aquí puede leer: Tigo asumirá control total sobre Movistar desde este 4 de febrero: ¿qué cambia para usuarios y empleados?

Sede de Tigo en Medellín.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar?