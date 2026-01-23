“El planeta oscuro”: Carlos Lehder describió cómo es la vida en la prisión donde está Nicolás Maduro en EE. UU.

Carlos Lehder Rivas, quien fuera el otro líder del Cartel de Medellín y primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos, rompió su silencio para describir el “infierno” que le espera a Nicolás Maduro en el sistema penitenciario estadounidense.
Lehder, que estuvo más de 30 años recluido en el país norteamericano, calificó este régimen de aislamiento extremo como el “planeta oscuro”, un lugar diseñado no para castigar el cuerpo, sino para “quebrar la mente” de quienes son considerados enemigos del Estado.