Así dieron con ‘Pequeño J’, el presunto narco señalado de ordenar un triple feminicidio en Argentina

La comunidad de Florencio Varela, al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, permanece conmocionada por el brutal asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido el viernes 19 de septiembre. Las víctimas desaparecieron después de informar a sus familiares que asistirían a una fiesta, por lo que fueron captadas por cámaras de vigilancia mientras subían a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.
Sus cuerpos fueron localizados al día siguiente en una vivienda de esa localidad bonaerense. En ese lugar, las autoridades también encontraron un pozo que los sospechosos habían cavado para enterrarlas. El vehículo en el que fueron trasladadas apareció incinerado a unos 100 metros de la escena del crimen.
El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires confirmó que las jóvenes, quienes ejercían la prostitución, habrían caído en una trampa tendida por una organización internacional de tráfico de drogas.