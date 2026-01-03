x

Trump descarta que captura de Maduro sea un mensaje a México pero pide acción contra los cárteles

Por su parte, la cancillería de México condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela y advirtió que cualquier “acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a México tras caída de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTOS: XINHUA - GETTY
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este sábado que la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa sean un mensaje dirigido a México, pero pidió “hacer algo” contra los cárteles en el país vecino.

Trump anunció este sábado la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas especiales, tras una serie de ataques en Venezuela, y su presentación ante la justicia en Nueva York, donde el mandatario venezolano enfrenta cargos por narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas desde 2020.

Lea también: Gobierno Petro declararía emergencia económica y social en la frontera con Venezuela, tras captura de Maduro

Preguntado sobre si la operación, que oficialmente se saldó sin ningún estadounidense muerto, era un mensaje también a México, por donde entra la mayor parte de las drogas a Estados Unidos, Trump contestó: “No era esa la intención”.

“Somos muy amigos de ella”, la presidente Claudia Sheinbaum, añadió. “Es una buena mujer, pero los cárteles controlan México. Ella no controla México”.

Entérese: Falso: imagen de Nicolás Maduro siendo capturado junto a un avión fue generada con inteligencia artificial

México acusa a Estados Unidos de atraer ese flujo de drogas por ser el mayor mercado consumidor en el mundo, además de permitir el paso ilegal de un gran número de armas para el crimen organizado.

“Le he pedido muchas veces, ¿quiere que nos encarguemos de los cárteles? y ella me dice, no, no, señor presidente”, explicó. “Así que tenemos que hacer algo, porque en mi opinión el número real de muertos [por consumo de drogas] es de 300.000 al año”, aseveró Trump.

México también condenó ataque militar de EE. UU. a Venezuela

La cancillería de México también condenó este sábado el ataque de Estados Unidos a Venezuela y advirtió que cualquier “acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”.

“El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo la cancillería en un comunicado.

“México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes (...) cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, declaró la cancillería mexicana en su comunicado de este sábado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ofreció a mediar para buscar una salida pacífica a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y también llamó a la ONU a “evitar cualquier derramamiento de sangre”.

“Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz”, dijo la gobernante izquierdista desde su habitual rueda de prensa matutina el pasado 17 de diciembre.

Siga leyendo: Maduro ya había mostrado arrepentimiento horas antes de su captura y culpó al narcotráfico colombiano de sus males en Venezuela; Petro hoy lo defiende

Bloque de preguntas y respuestas

¿Trump dijo que la captura de Maduro fue un mensaje para México?
No. Trump negó que esa fuera la intención, aunque aprovechó para criticar el poder de los cárteles en México.
¿Qué dijo México sobre el ataque de EE. UU. a Venezuela?
El gobierno mexicano condenó la acción militar y advirtió que pone en riesgo la estabilidad regional.
¿Qué propuso Claudia Sheinbaum ante la crisis?
Ofreció mediar entre Estados Unidos y Venezuela y pidió a la ONU evitar un mayor derramamiento de sangre.

