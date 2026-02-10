Canadá cancela vuelos a Cuba: aerolíneas no tienen cómo abastecer combustible en la isla

Dos aerolíneas canadienses anunciaron el martes que suspenden sus vuelos a Cuba después de que el Gobierno de La Habana anunciara que los aviones no podrán repostar en la isla por falta de combustible, en medio de medidas de presión de Donald Trump.
En contexto: Cuba, asfixiada por Estados Unidos, anuncia que tampoco tiene combustible para aviones
Air Transat y WestJet, ambas especializadas en viajes vacacionales, se sumaron a Air Canada, que el lunes informó que cancelaba sus rutas a Cuba.
La economía cubana atraviesa uno de sus peores momentos en seis décadas, agravado por las amenazas del presidente estadounidense contra cualquier país que exporte petróleo a la isla.