California se rindió al fenómeno del Conejo Malo en el Super Bowl: decretaron el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny”

California oficializó su admiración por Benito Antonio Martínez Ocasio. El gobernador del estado, Gavin Newsom, declaró formalmente el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny”, tras vivir el fenómeno de lo ocurrido durante este domingo en Estados Unidos.
Le puede interesar: Video: Avión con 55 ocupantes se estrelló en una playa en Somalia: increíblemente, no hubo víctimas
Esta fue una proclamación que coincidió con la histórica actuación del puertorriqueño de 31 años en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026, celebrado en el Levi’s Stadium Santa Clara, en el Estado de California.