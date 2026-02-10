California se rindió al fenómeno del Conejo Malo en el Super Bowl: decretaron el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny”

California oficializó su admiración por Benito Antonio Martínez Ocasio. El gobernador del estado, Gavin Newsom, declaró formalmente el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny”, tras vivir el fenómeno de lo ocurrido durante este domingo en Estados Unidos. Le puede interesar: Video: Avión con 55 ocupantes se estrelló en una playa en Somalia: increíblemente, no hubo víctimas Esta fue una proclamación que coincidió con la histórica actuación del puertorriqueño de 31 años en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026, celebrado en el Levi’s Stadium Santa Clara, en el Estado de California.

El anuncio, realizado curiosamente apenas veinticuatro horas antes del evento deportivo, destacó la relevancia e importancia actual del artista en la identidad cultural del estado con mayor población hispana de EE. UU.

El respaldo del “Estado Dorado”

Y es que a través de su cuenta en la plataforma X, el gobernador Newsom justificó la distinción destacando el vínculo personal y político con la cultura hispana. “Como muchos saben, soy un gran fan del español. También soy un gran fan de Puerto Rico”, afirmó el mandatario demócrata.

Newsom aseguró que, a partir de ahora, California celebrará al artista por su voz, su carisma y el impacto sostenido que ha generado en la cultura latina a nivel global. Horas después, el gobernador reforzó el anuncio con un tono más informal y mediático en sus redes sociales. “¡Amamos a Bad Bunny! Él es casi tan ‘hot’ como yo, lo cual es un gran cumplido, porque no hay nadie más ‘hot’. Feliz Día de Bad Bunny, América”, concluyó el mandatario del Estado.

Explosión en las plataformas digitales

El efecto del Super Bowl y la proclamación oficial se tradujo de inmediato en métricas de consumo récord. Tras finalizar el show, las reproducciones de Bad Bunny en Spotify experimentaron un crecimiento exponencial del 470 % en Estados Unidos y un 210 % a nivel global. El interés por su catálogo se concentró en temas específicos que alcanzaron picos de escucha masivos:

Bad Bunny en medio de su presentación en California. FOTO: Getty