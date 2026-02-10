“Urrá lo maneja hace 4 años el gobierno de Petro”: gobernador Zuleta sobre el control de la hidroeléctrica

En medio de la crisis que viven los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, siendo este último el más afectado por las inundaciones, el presidente Gustavo Petro ha señalado el manejo de los embalses como los posibles agravantes de la emergencia. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, le respondió. En una declaración ante medios y a días después de que el jefe de Estado haya iniciado una arremetida en contra de la hidroeléctrica de Urrá, el mandatario local enfatizó en que es el Gobierno Nacional quien tiene el manejo del embalse. Lea también: “No estamos en una fiesta”: la respuesta de Petro a alcaldes que lo esperaron sentados en el piso a pesar de llegar 3 horas tarde “Quiero entrar en debates, pero yo también tengo que decir algo. ¿Quién maneja Urrá? Desde hace cuatro años, el gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá”, declaró ante medios nacionales y locales el gobernador Zuleta.

Así mismo, el mandatario local detalló que “no se puede entrar a buscar culpables agua arriba cuando es el mismo Gobierno Nacional quien tiene el control absoluto de la Junta Directiva con cinco miembros”, de los cuales, según la explicación del gobernador, corresponden a los ministerios de Hacienda y Minas.

Para Zuleta, no se puede buscar culpables cuando llovieron más de 250 milímetros cúbicos en dos o tres días, lo equivalente a “dos meses de temporada de lluvia”.

“Este no es momento ni de debates ni de señalamientos porque yo como gobernador no voy a permitir que sigan estigmatizando al departamento de Córdoba”, sostuvo el dirigente local.

Petro y su ataque a las hidroeléctricas

Desde el fin de semana pasado, Gustavo Petro ha sostenido a través de su cuenta de X que la crisis climática en el norte del país ha sido, en parte, al manejo irregular de los embales. “De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escacez de gas (sic)”, fue lo que escribió en las redes sociales. En ese mismo escrito sostuvo sin evidencias que en la región había abundancia de agua y “ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina”, haciendo referencia a Urrá e Hidroituango. En contexto: Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano En la publicación, el jefe de Estado pidió a las superintendencias investigar a los embalses, algo que ya está en curso, y acusó sin evidencias al gerente de Urrá por presuntamente mantener los niveles del embalse por encima de lo permitido durante los últimos dos meses. A la narrativa de Petro, la presidenta de Acolgen, gremio que agrupa a los generadores de energía, Natalia Gutiérrez, explicó cómo operan los embalses hidroeléctricos.

Gutiérrez subrayó en su cuenta de X que el punto de partida es que los embalses destinados a generación no operan de forma arbitraria ni “botan agua gratuitamente” y señaló que sus funciones son: generar energía, regular ríos y reducir riesgos de inundación.

La directiva concluyó que los embalses están sujetos a reglas oficiales, con planeación anticipada basada en pronósticos de lluvias, niveles seguros y demanda de energía. Mientras el presidente busca culpables, las inundaciones han dejado al menos 150.000 damnificados, 9.000 viviendas destruidas o con afectaciones graves y 40.000 hectáreas de cultivos y zonas ganaderas afectadas.

Bloque de preguntas y respuestas