“Urrá lo maneja hace 4 años el gobierno de Petro”: gobernador Zuleta sobre el control de la hidroeléctrica

En medio de la crisis que viven los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, siendo este último el más afectado por las inundaciones, el presidente Gustavo Petro ha señalado el manejo de los embalses como los posibles agravantes de la emergencia. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, le respondió.
En una declaración ante medios y a días después de que el jefe de Estado haya iniciado una arremetida en contra de la hidroeléctrica de Urrá, el mandatario local enfatizó en que es el Gobierno Nacional quien tiene el manejo del embalse.
“Quiero entrar en debates, pero yo también tengo que decir algo. ¿Quién maneja Urrá? Desde hace cuatro años, el gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá”, declaró ante medios nacionales y locales el gobernador Zuleta.