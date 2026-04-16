Bombardeos rusos en Ucrania dejan 19 muertos y más de 100 heridos

Masivos bombardeos rusos contra Ucrania durante la noche que golpearon especialmente Kiev y la ciudad portuaria de Odesa dejaron al menos 19 muertos, informaron este jueves las autoridades ucranianas, mientras las negociaciones para poner fin a cuatro años de guerra se encuentran estancadas. “Es horrible. Nos han bombardeado toda la noche, no han parado ni media hora siquiera”, dijo a la AFP Tetiana, una residente de la ciudad portuaria de Odesa, en el sur del país. Según contó, la ventana de su casa acabó hecha añicos. Los misiles y drones dejaron además 111 heridos en todo el país, afirmaron las autoridades de varias regiones. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, indicó que los bombardeos apuntaron contra instalaciones de la industria militar e infraestructuras energéticas utilizadas por el ejército ucraniano. Como suele hacer, recalcó que todos los objetivos fueron alcanzados. Entérese: Ucrania denuncia 469 violaciones al alto al fuego declarado por Rusia El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que este jueves está en Países Bajos, pidió guardar un minuto de silencio por las víctimas, “personas corrientes, niños, civiles abatidos por la locura rusa”, subrayó. Las negociaciones entre Moscú y Kiev para poner fin al conflicto están en punto muerto desde que estalló la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ataque atroz contra civiles en Ucrania

Desde el inicio del conflicto, hace cuatro años, el ejército ruso ataca casi cada noche el territorio ucraniano con misiles y cientos de drones, y recientemente intensificó los bombardeos aéreos diurnos. En 24 horas Rusia lanzó 659 drones y 44 misiles, según la fuerza aérea ucraniana, que afirmó haber interceptado 636 de los primeros y 31 de los segundos. El presidente del Consejo la Unión Europea, Antonio Costa, denunció “un nuevo ataque atroz contra civiles”, estimando en X que “la guerra de agresión llevada a cabo por Rusia contra Ucrania fracasó, y por eso elige aterrorizar deliberadamente a los civiles”. Rusia no merece “ningún levantamiento de sanciones”, afirmó el presidente Zelenski en redes sociales. “Moscú apuesta por la guerra”, insistió. Le puede interesar: Comienza oficialmente la tregua entre Ucrania y Rusia, ¿hasta cuándo irá? El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el miércoles que su país no prolongará la suspensión de sanciones sobre el petróleo ruso almacenado en el mar, una medida adoptada para mitigar el impacto del alza de los precios del petróleo provocada por la guerra en Oriente Medio. Rusia restó importancia a ese anuncio, que calificó de “previsible”. “Desde hace años, vivimos bajo el peso de las sanciones (...) Ya hemos aprendido a minimizar el impacto”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Enterrados bajo los escombros: sobrevivientes relatan el horror tras los bombardeos nocturnos en Ucrania

Decenas de miles de civiles murieron en Ucrania desde la invasión rusa de febrero de 2022. El último ataque nocturno dejó al menos nueve muertos y 23 heridos en Odesa. “Nos despertamos por culpa de un bombardeo y de repente quedamos enterrados bajo los muebles. El techo se derrumbó”, dijo a la AFP Roman, un habitante de esa ciudad. ”Mi esposa y yo intentamos salir. Ella corrió hacia nuestro hijo y gritó ‘¡Le falta la mitad de la cabeza!’”, contó. Conozca: Cumplió 4 años el ataque de Rusia a Ucrania, que ahora es guerra: 10 claves Más al norte, en Kiev murieron cuatro personas, entre ellas un niño de doce años, indicó el alcalde, Vitali Klitschko. “Mi madre y mi hermano pequeño de dos años (...) sobrevivieron de milagro, el techo les cayó encima”, explicó Yeva, de 19 años. Su casa quedó totalmente destruida.