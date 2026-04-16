Bombardeos rusos en Ucrania dejan 19 muertos y más de 100 heridos

Masivos bombardeos rusos contra Ucrania durante la noche que golpearon especialmente Kiev y la ciudad portuaria de Odesa dejaron al menos 19 muertos, informaron este jueves las autoridades ucranianas, mientras las negociaciones para poner fin a cuatro años de guerra se encuentran estancadas.
“Es horrible. Nos han bombardeado toda la noche, no han parado ni media hora siquiera”, dijo a la AFP Tetiana, una residente de la ciudad portuaria de Odesa, en el sur del país. Según contó, la ventana de su casa acabó hecha añicos. Los misiles y drones dejaron además 111 heridos en todo el país, afirmaron las autoridades de varias regiones.
El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, indicó que los bombardeos apuntaron contra instalaciones de la industria militar e infraestructuras energéticas utilizadas por el ejército ucraniano. Como suele hacer, recalcó que todos los objetivos fueron alcanzados.
Entérese: Ucrania denuncia 469 violaciones al alto al fuego declarado por Rusia
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que este jueves está en Países Bajos, pidió guardar un minuto de silencio por las víctimas, “personas corrientes, niños, civiles abatidos por la locura rusa”, subrayó.
Las negociaciones entre Moscú y Kiev para poner fin al conflicto están en punto muerto desde que estalló la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.