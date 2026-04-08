Los bombardeos no cesan en Líbano y el Golfo, pese a la tregua anunciada entre EE. UU. e Irán

Estados Unidos e Irán observan este miércoles una frágil tregua que debe durar dos semanas y permitir la plena reapertura del estrecho de Ormuz, aunque horas después del anuncio seguían los ataques en el Golfo.
Dos buques pudieron cruzar esta estratégica vía marítima, pero la desconfianza sigue reinando en ambas partes. En Líbano, donde Israel considera que la tregua no se aplica, el ejército israelí llevó a cabo su “mayor bombardeo coordinado” contra el movimiento proiraní Hezbolá desde que empezó el conflicto.
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Kuwait dijo haber sido objeto de una ”intensa oleada de ataques” iraníes en las últimas horas y en Emiratos Árabes Unidos también se reportaron disparos de misiles y drones.
Irán señaló que respondió así a unos bombardeos previos contra sus instalaciones petroleras. Pese a la tregua, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, aclararon que mantienen ”el dedo en el gatillo” y no tienen ”ninguna confianza” en las promesas de Washington.
En Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, subrayó que las fuerzas armadas ”permanecen listas” para retomar los combates si fuera necesario.
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Con la tregua allanando el camino para las negociaciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró dispuesto a ”discutir” sobre un “levantamiento (...) de las sanciones” económicas impuestas a Irán en represalia por su programa nuclear, con el que, según acusaciones de los occidentales, Teherán buscaría dotarse de la bomba atómica.
Este era uno de los plan de 10 puntos que Irán propuso, según los medios iraníes. En cambio, el mandatario estadounidense recalcó que no habrá “ningún enriquecimiento de uranio”, algo que va en contra de lo que exige la propuesta iraní.