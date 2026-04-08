Los bombardeos no cesan en Líbano y el Golfo, pese a la tregua anunciada entre EE. UU. e Irán

Conozca: Tras aplazamiento del ultimátum de Trump a Irán, barril de petróleo WTI se desplomó casi 18% Trump también amenazó con imponer aranceles del 50% a todos los países que proporcionen armas a Irán. Según el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, la ofensiva destruyó ”por completo” la capacidad del país para fabricar misiles u otro armamento sofisticado.

“Dolores”: el miedo persiste en Irán pese a la tregua

Tras un martes lleno de bombardeos y amenazas de aniquilar la “civilización” iraní por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el anuncio de una tregua cayó en plena noche en Irán. Lea también: “Esta noche morirá toda una civilización”: Trump amenaza a toda la infraestructura eléctrica de Irán “Mis amigos más cercanos y yo estamos un poco confundidos ¿De qué ha servido todo esto? Han atacado instalaciones nucleares y de misiles para ganar algo de tiempo, pero, en realidad, nada ha cambiado para el pueblo de Irán”, afirma desde la capital un corredor de bolsa de 30 años, contactado por AFP. “La república islámica se siente ahora victoriosa, y no creo que le dé muchas opciones a los estadounidenses en las negociaciones”, añadió. Por su parte, Simin, una profesora de inglés de 48 años, residente en Teherán, dijo a la AFP que ”todavía tiene dolores por culpa del miedo”. “El impacto y la presión psicológica fueron tan intensos que incluso ahora no sabemos si debimos sentir alivio por la tregua o no”, explicó. Con todo, Irán anunció este miércoles que había derribado un dron de fabricación israelí y denunció ”violaciones el alto el fuego” por parte de Israel ante Pakistán, que tuvo un papel clave como mediador. El vicepresidente estadounidense JD Vance ya había reconocido horas antes que el cese el fuego era ”frágil”. El conflicto empezó el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, que en su primer día mató al líder supremo, Alí Jamenei. Trump llamó ese mismo día a derrocar la república islámica, un posicionamiento que luego dejó de lado.

El 2 de marzo la contienda se extendió a Líbano, donde el ejército israelí se enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá, apadrinado por Teherán. Entérese: Trump postergó, otra vez, su ultimátum a Irán por dos semanas si reabre el estrecho de Ormuz

Pánico en Beirut: bombardeos israelíes dejan muertos y desatan caos en Líbano

En Líbano, los bombardeos israelíes dejaron ”decenas de muertos y cientos de heridos” este miércoles, según el Ministerio de Salud. Varios periodistas de la AFP fueron testigos de escenas de pánico en las calles. El ejército israelí dejó claro que ”la batalla continúa” contra Hezbolá, un grupo que no ha reivindicado ningún ataque contra Israel desde la 01H00 aproximadamente (22H00 GMT del martes). En cuanto a Irán, Israel confirmó que sí que acatará la tregua. Un diplomático próximo a las negociaciones dijo a la AFP que existía ”un verdadero temor a que Israel hiciera descarrilar la tregua o cualquier negociación”. Según él, su ofensiva confirma esos temores y muestra que sus objetivos ”son distintos a los de su aliado estadounidense”. Las autoridades iraníes anunciaron conversaciones con representantes de Washington a partir del viernes en Pakistán. Se prevé que duren dos semanas, aunque podrían prolongarse si ambas partes están de acuerdo, según el Consejo Supremo de la Seguridad de Irán.

Mecanismo para el estrecho de Ormuz: OMI prepara medidas para asegurar paso clave del petróleo

Un barco griego y otro con bandera de Liberia fueron este miércoles los primeros en cruzar el estrecho de Ormuz, según el sitio de monitoreo marítimo MarineTraffic. La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia de la ONU encargada de la seguridad en el mar, afirmó que está preparando un mecanismo para garantizar la “seguridad del tránsito”.