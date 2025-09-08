x

Bombardeo ruso destruyó la casa del futbolista ucraniano Sudakov, compañero de Richard Ríos en el Benfica

La esposa de Heorhiy Sudakov, embarazada de nueve meses, estaba en la vivienda junto a su hija de 3 años, cuando su hogar fue impactado en un ataque de Rusia a Kiev.

  • Heorhiy Sudakov, de 23 años, denunció que en la vivienda en Kiev se encontraba su esposa embarazada, su madre y su hija de 3 años. FOTO: INSTAGRAM sudakov_11
    Heorhiy Sudakov, de 23 años, denunció que en la vivienda en Kiev se encontraba su esposa embarazada, su madre y su hija de 3 años. FOTO: INSTAGRAM sudakov_11
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 7 horas
bookmark

El centrocampista ucraniano Heorhiy Sudakov, de 23 años, jugador de la selección nacional de su país y reciente fichaje del Benfica de Portugal, perdió su apartamento en un ataque ruso contra Kiev que dejó graves destrozos en el distrito Svyatoshyns’kyi, al sureste de la capital.

El futbolista compartió imágenes del estado de su vivienda después del impacto de un dron Shahed el domingo 7 de septiembre, en las que se aprecia el techo desplomado, ventanas destrozadas y montones de escombros alrededor del edificio.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó más de 800 drones y 13 misiles contra Kiev, lo que la convirtió en la mayor operación aérea rusa desde que comenzó la guerra.

La andanada de drones y misiles rusos causó al menos seis muertos en distintos puntos de Ucrania y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev.

Sudakov, quien llegó al Benfica en agosto y donde es compañero del colombiano Richard Ríos, denunció lo ocurrido a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

Relacionado: Rusia provocó incendio en la sede del Gobierno de Ucrania en su mayor bombardeo desde el inicio de la invasión

“Esto es lo que queda de mi casa después de esta noche. El Shahed impactó. Mi esposa, mi hija y mi madre estaban en casa en ese momento. Los agresores de un país vecino dirán que aquí guardamos equipo militar”, escribió.

A pesar del ataque, la esposa del jugador, Lisa, embarazada de nueve meses, así como su hija de 3 años y su madre, que se encontraban en la vivienda, resultaron ilesas.

La familia del futbolista no pudo viajar de inmediato a Portugal, considerando que su esposa se encuentra en la última etapa de su embarazo. Por lo tanto, permanecen en Kiev hasta que nazca su segunda hija, de acuerdo con la prensa portuguesa.

El Benfica se pronunció a través de redes sociales tras lo sucedido con la familia de Sudakov. “La família Benfiquista está contigo”, indicó el club.

Cabe resaltar que la selección de Ucrania se prepara en la ciudad de Wroclaw, en el suroeste de Polonia, cerca de la frontera con Alemania y República Checa, para un partido clasificatorio al Mundial el próximo martes.

Las fuerzas rusas ocupan ahora aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania.

