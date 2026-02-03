Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EE. UU. por el caso Epstein

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, testificarán en una investigación del Congreso estadounidense sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que evitaría una posible votación para declararlos en desacato.

El caso del fallecido exfinanciero ha involucrado a algunos de los nombres más destacados de la política y ha expuesto las batallas partidistas en medio del escándalo, que ahora suma las denuncias de las víctimas de la revelación de sus identidades en los últimos archivos que salieron a la luz.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, acusó a Clinton (1993-2001) y a la exjefa de la diplomacia (2009-2013), ambos demócratas, de desobedecer citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.

La pareja Clinton se había negado inicialmente a comparecer ante los legisladores que investigaban cómo las autoridades manejaron las pesquisas anteriores sobre el exejecutivo, quien tenía conexiones y correspondencia con la élite empresarial y política mundial.

Sin embargo, el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, dijo en la red social X que “el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí” y “esperan sentar un precedente que se aplique a todos”.

Los demócratas afirman que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien a su vez fue amigo de Epstein y no ha sido llamado a testificar.