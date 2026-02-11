x

La red de hombres que graban y venden imágenes de mujeres en bares y discotecas en el mundo

La cadena de medios BBC expuso al menos 65 canales digitales que publicaban diversos videos de mujeres vestidas con faldas y vestidos, mientras caminaban por las calles e ingresaban a bares y discotecas alrededor del mundo.

    Centenares de mujeres filmadas sin consentimiento en bares y discotecas alrededor del mundo. FOTOS: Imagen de PixelAnarchy en Pixabay y tomada de la BBC
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
Una investigación encubierta y realizada por la cadena BBC sacó a la luz al menos 65 canales en los que hombres grababan a mujeres sin su permiso mientras ellas disfrutaban de su vida nocturna en bares y discotecas alrededor del mundo.

El reportaje reveló que los integrantes de estas redes subían los videos a plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y obtenían ingresos por el contenido publicado. No obstante, lo que ha generado mayor sorpresa es que la gran mayoría de las mujeres eran captadas mientras usaban faldas o vestidos, ya que los ángulos empleados eran bajos para mostrar sus piernas o incluso sus zonas íntimas.

La BBC logró localizar a 50 mujeres que habían sido grabadas, y una joven de 21 años comentó sentirse “paranoica” al salir de su casa, ya que desconocía por completo el video en el que aparecía. Los contenidos publicados habían acumulado al menos 3.000 millones de visualizaciones y se filmaban en países y ciudades como Londres, Oslo, Miami y Bangkok, aunque especialmente en Manchester, Inglaterra.

Mujeres siendo grabadas en la calle. FOTO: Tomada de la <i>BBC</i>
Mujeres siendo grabadas en la calle. FOTO: Tomada de la BBC

El artículo del medio citado también reveló que el principal atractivo de este contenido era la aparición de mujeres jóvenes vestidas con faldas, vestidos y tacones, mientras caminaban por las calles de Manchester, por ejemplo, deteniéndose para observar los lugares que planeaban visitar.

Entre los sospechosos de esta actividad se encontraba un taxista y otros dos hombres que viajaron desde Suecia al Reino Unido exclusivamente para llevar a cabo estas prácticas. Incluso se conoció de otros dos individuos radicados en Noruega y Mónaco, cuya identidad no se logró determinar.

Otro reportaje del medio citado explicó que también existen individuos que utilizan gafas inteligentes para grabar conversaciones con mujeres y luego publicar esas imágenes en línea. Aunque grabar en espacios públicos no se considera un delito, sí existen ciertos matices legales que incluyen aspectos relacionados con el acoso y el voyeurismo.

En Colombia, grabar en la calle o en espacios públicos no constituye un delito por sí mismo, pero sí existen circunstancias que lo pueden convertir en ilegal, dependiendo del lugar y de la forma en que se realice la grabación. Si se enfocan partes íntimas o privadas de una persona, se estaría incurriendo en violación de la intimidad (Artículo 211) y en acoso sexual (Artículo 220) del Código Penal.

La plataforma TikTok eliminó cuatro canales tras conocerse la investigación de la BBC. Del mismo modo, YouTube desactivó dos cuentas, pero en Facebook e Instagram los canales siguen activos. Se encontraron comentarios como: “Miren cómo visten estas damas, con razón las atacan”, “Son de la calle”, “Noche de celulitis” y “Cerditos por todas partes”.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos contra ninguno de estos individuos, aunque en 2024 la policía de Manchester arrestó a un hombre bajo sospecha de acoso y hostigamiento, tras denuncias relacionadas con videos similares de mujeres saliendo de noche.

