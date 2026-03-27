Autoridades mexicanas buscan dos barcos desaparecidos que llevaban ayuda humanitaria a Cuba

Las autoridades mexicanas seguían buscando este viernes dos veleros desaparecidos, con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, que transportaban ayuda humanitaria a Cuba, informaron los organizadores del convoy.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero de facto a Cuba en enero, lo que agravó la crisis energética y económica de la isla caribeña. La Marina de México informó el jueves que lanzó un operativo para dar con el paradero de dos barcos desaparecidos mientras llevaban alimentos y otros suministros para Cuba.

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Zarparon el pasado viernes desde Isla Mujeres (estado mexicano de Quintana Roo, sureste) y tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina.

“Las autoridades mexicanas han activado su protocolo de búsqueda y rescate para dos veleros que se dirigían a La Habana como parte del convoy y que aún no han llegado”, dijo a la AFP un portavoz del convoy Nuestra América.

“Los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados”, añadió el portavoz, quien agregó que “siguen confiando en la capacidad de las tripulaciones para llegar a La Habana sanas y salvas”.

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“Según la velocidad de las embarcaciones reportada a las autoridades marítimas cubanas, la ventana de llegada a La Habana debería situarse entre la noche del viernes 27 de marzo y el mediodía del sábado 28 de marzo”, explicó el vocero.

La Marina mexicana señaló el jueves que hasta ahora no se ha logrado “comunicación ni confirmación de su arribo” a la isla, por lo que la institución alertó a mandos navales de la región y a sus estaciones de búsqueda y rescate.