Lujos y viajes a Cancún: nuevas pruebas de presunta participación de narcos en asesinato de B-Kin y Regio Clown

Las autoridades siguen encontrando nuevas pruebas sobre el brutal asesinato del reguetonero colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y el DJ mexicano Jorge Luis Herrera, alias ‘Regio Clown’, el pasado 17 de septiembre en Chalco, Estado de México. La teoría de un involucramiento de poderosos narcotraficantes comienza a tomar fuerza.
La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que, pese a los mensajes difundidos en redes sociales que sugerían una desaparición, ambos ya habían sido asesinados. Incluso, el presidente Gustavo Petro pidió a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, interceder para encontrarlos con vida.
Y es que al principio se pensó que podría ser un secuestro extorsivo, pero ahora la principal hipótesis apunta a que el doble asesinato de B-King y ‘Regio Clown’ fue ordenado por la ‘Familia Michoacana’ como parte de ajustes de cuentas del narcotráfico. En Colombia y México las pesquisas siguen abiertas, mientras familiares exigen justicia y esclarecimiento.