Avión procedente de Turquía aterrizó de emergencia en Barcelona por presunta amenaza de bomba

La aeronave llegó a la pista del aeropuerto El Prat escoltado por dos aviones de combate para controlar la situación. Un mensaje en un celular habría causado la emergencia.

  El avión procedente de Turquía fue llevado a una zona segura luego de su aterrizaje en Barcelona. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

hace 3 horas
Un Airbus A321 de la compañía Turkish Airlines, identificado como el vuelo TK1853 que cubría la ruta entre Estambul y Barcelona, realizó un aterrizaje de emergencia este jueves tras recibirse una alerta de bomba a bordo.

La amenaza fue detectada mientras la aeronave sobrevolaba el mar Mediterráneo, lo que motivó que dos aviones de combate, uno de origen español y otro francés, escoltaran al aparato hasta su llegada a la pista.

Lea también: Cuando el cielo perdió a su coloso Antonov An-225: así fue la trágica destrucción del avión de carga más grande del mundo

Una vez en tierra, el avión fue dirigido a una zona apartada del aeropuerto, lejos de las terminales habituales, donde fue rodeado por equipos de emergencia y fuerzas de seguridad.

Los 148 pasajeros y siete tripulantes que viajaban en la aeronave desembarcaron por su propio pie y fueron trasladados a una zona segura, donde la policía procedió a realizar revisiones preventivas.

A pesar de la alarma inicial y la activación del plan Aerocat por parte de Protección Civil para realizar el seguimiento del riesgo, la empresa de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Aena, informó que el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha continuado operando con total normalidad.

Por otro lado, la Guardia Civil descartó que la amenaza de un explosivo en la aeronave de Turkish Airlines fuera real, pues luego de las inspecciones, no se encontró ninguna bomba.

Las autoridades recalcaron que la situación estuvo controlada en todo momento y que la presunta amenaza no afectó el funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias.

Informes preliminares indican que uno de los pasajeros escribió una referencia en su celular sobre la supuesta existencia de un explosivo, por lo que otra persona que estaba a bordo y vio el mensaje dio aviso a la tripulación.

Siga leyendo: ¿Se ignoró la alerta BAD PRB del avión? Experto analiza posible hipótesis sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez

