EE. UU. confirmó el hundimiento de un buque de guerra iraní tras ataque en el Golfo de Omán

El Comando Central de Estados Unidos confirmó que el ataque se produjo frente al muelle de Chabahar, en el Golfo de Omán, durante el inicio de la Operación Furia Épica.

  • Una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada. FOTO: Comando Central de Estados Unidos
    Una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada. FOTO: Comando Central de Estados Unidos
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
El Comando Central de Estados Unidos informó en la mañana de este domingo que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica, ejecutada en Irán este sábado y que terminó con la muerte de varios altos mandos y del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

La administración del presidente Donald Trump afirmó entonces que el buque se hundió en el Golfo de Omán, frente al muelle de Chabahar.

“Una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica. El buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán, en el muelle de Chah Bahar. Como dijo el presidente, los miembros de las fuerzas armadas iraníes, el CGRI y la policía “deben deponer las armas”. Abandonen el buque”, se lee en un post de X.

En total, se habla de dos barcos que fueron atacados en el estrecho de Ormuz, informaron agencias de seguridad marítimas este domingo, en el segundo día de bombardeos iraníes en el Golfo en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Este estrecho es un punto de paso clave para el comercio mundial del petróleo. Por ahí transita un cuarto del crudo mundial y una quinta parte del gas natural licuado. Un barco fue alcanzado frente a la costa de Omán, indicó la agencia de seguridad marítima británica UKMTO.

Entérese: Crisis en Oriente Medio: atacaron dos buques en el Estrecho de Ormuz y navieras suspendieron tránsito

Otro fue golpeado frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, afirmaron la UKMTO y la compañía privada de seguridad marítima Vanguard Tech. El domingo, la televisión estatal iraní anunció que un petrolero estaba “naufragando” tras haber sido atacado cuando pasaba “ilegalmente” por el estrecho de Ormuz, pero no aportó más precisiones al respecto.

En las imágenes difundidas por televisión, se veía una espesa humareda negra emanando del petrolero, en llamas. El sábado, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron que esa vía estaba cerrada “de facto” a la navegación, y que era peligroso utilizarla a causa de los ataques estadounidenses e israelíes.

La Fuerza Naval de la UE afirmó por su parte que los Guardianes de la Revolución habían avisado por mensaje radiado a los navíos de que el tránsito por el estrecho de Ormuz “no está autorizado”.

Siga leyendo: ¿Caída del ayatola Alí Jameneí será la estocada para el régimen de Irán?

Utilidad para la vida