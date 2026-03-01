EE. UU. confirmó el hundimiento de un buque de guerra iraní tras ataque en el Golfo de Omán

El Comando Central de Estados Unidos informó en la mañana de este domingo que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica, ejecutada en Irán este sábado y que terminó con la muerte de varios altos mandos y del líder supremo iraní, Alí Jameneí.
La administración del presidente Donald Trump afirmó entonces que el buque se hundió en el Golfo de Omán, frente al muelle de Chabahar.
“Una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica. El buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán, en el muelle de Chah Bahar. Como dijo el presidente, los miembros de las fuerzas armadas iraníes, el CGRI y la policía “deben deponer las armas”. Abandonen el buque”, se lee en un post de X.