Dos guardianes del Inpec fallecieron en aparatoso choque en moto en Los Balsos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el suroriente de Medellín el pasado viernes 27 de febrero, dejando un saldo de dos personas fallecidas.
Según informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, el siniestro se desencadenó hacia las 8:30 de la noche, cuando dos personas se movilizaban en una moto por la vía Los Balsos, en la calle 12 sur con 29, donde colisionaron.
Le puede interesar: Medellín cerró 2025 con 276 muertes en las vías: 162 eran motociclistas y 100 peatones
En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, se presume que el conductor de la moto habría perdido el control del vehículo cuando bajaba por esa vía y se fue contra un sardinel.