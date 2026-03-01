Dos guardianes del Inpec fallecieron en aparatoso choque en moto en Los Balsos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el suroriente de Medellín el pasado viernes 27 de febrero, dejando un saldo de dos personas fallecidas. Según informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, el siniestro se desencadenó hacia las 8:30 de la noche, cuando dos personas se movilizaban en una moto por la vía Los Balsos, en la calle 12 sur con 29, donde colisionaron. Le puede interesar: Medellín cerró 2025 con 276 muertes en las vías: 162 eran motociclistas y 100 peatones En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, se presume que el conductor de la moto habría perdido el control del vehículo cuando bajaba por esa vía y se fue contra un sardinel.

A raíz de la energía del impacto, tanto el conductor como su parrillero salieron expulsados del vehículo y resultaron gravemente heridos, falleciendo poco después. Las autoridades precisaron que los dos ocupantes eran guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Buscando esclarecer si se trató de alguna falla mecánica en el vehículo o cualquier otra situación, el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, señaló que se abrió una investigación. Lea también: Muerte sobre ruedas: motos se duplicaron en la última década y dejaron 1.300 muertos en Medellín “Estamos adelantando las investigaciones del caso para establecer las reales causas de estos lamentables hechos”, sostuvo el funcionario. El accidente de este viernes volvió a poner sobre la mesa la alta siniestralidad y mortalidad para los motociclistas en la ciudad.

De acuerdo con los datos del Distrito, tan solo el año pasado se registraron por lo menos 276 muertes en las vías, de las cuales 162 corresponden a motociclistas y 100 a peatones. Según ese balance, las comunas con más víctimas fatales son La Candelaria, con 61; Castilla, con 43; Laureles-Estadio, con 24; y El Poblado y Aranjuez, con 20 víctimas cada uno. Siga leyendo: Así terminó caso de intolerancia entre los motociclistas y el agente de tránsito en Bello Con el objetivo de reducir esa mortalidad y mejorar la cultura ciudadana en las vías, la Alcaldía de Medellín ha lanzado estrategias como Te queremos vivo, enfocada en atender tres problemáticas centrales asociadas a esos fallecimientos: el exceso de confianza de algunos conductores, la baja percepción del riesgo y la falta de pericia al manejar. Por esta razón, las autoridades han insistido en su llamado a no sobrepasar los límites de seguridad, utilizar siempre y bien abrochado el casco, no zigzaguear entre carriles, respetar los semáforos, respetar las señales de tránsito, no utilizar el celular mientras se conduce, evitar transitar junto a vehículos pesados, no adelantar por la derecha y respetar siempre las ciclorrutas y andenes.