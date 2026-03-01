x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Dos guardianes del Inpec fallecieron en aparatoso choque en moto en Los Balsos

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido. El año pasado 276 personas murieron en las vías, 162 motociclistas.

  • Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer el accidente ocurrido en Los Balsos, en El Poblado. FOTO: Hernán Vanegas. Archivo El Colombiano
    Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer el accidente ocurrido en Los Balsos, en El Poblado. FOTO: Hernán Vanegas. Archivo El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el suroriente de Medellín el pasado viernes 27 de febrero, dejando un saldo de dos personas fallecidas.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Medellín, el siniestro se desencadenó hacia las 8:30 de la noche, cuando dos personas se movilizaban en una moto por la vía Los Balsos, en la calle 12 sur con 29, donde colisionaron.

Le puede interesar: Medellín cerró 2025 con 276 muertes en las vías: 162 eran motociclistas y 100 peatones

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, se presume que el conductor de la moto habría perdido el control del vehículo cuando bajaba por esa vía y se fue contra un sardinel.

A raíz de la energía del impacto, tanto el conductor como su parrillero salieron expulsados del vehículo y resultaron gravemente heridos, falleciendo poco después.

Las autoridades precisaron que los dos ocupantes eran guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Buscando esclarecer si se trató de alguna falla mecánica en el vehículo o cualquier otra situación, el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, señaló que se abrió una investigación.

Lea también: Muerte sobre ruedas: motos se duplicaron en la última década y dejaron 1.300 muertos en Medellín

“Estamos adelantando las investigaciones del caso para establecer las reales causas de estos lamentables hechos”, sostuvo el funcionario.

El accidente de este viernes volvió a poner sobre la mesa la alta siniestralidad y mortalidad para los motociclistas en la ciudad.

De acuerdo con los datos del Distrito, tan solo el año pasado se registraron por lo menos 276 muertes en las vías, de las cuales 162 corresponden a motociclistas y 100 a peatones.

Según ese balance, las comunas con más víctimas fatales son La Candelaria, con 61; Castilla, con 43; Laureles-Estadio, con 24; y El Poblado y Aranjuez, con 20 víctimas cada uno.

Siga leyendo: Así terminó caso de intolerancia entre los motociclistas y el agente de tránsito en Bello

Con el objetivo de reducir esa mortalidad y mejorar la cultura ciudadana en las vías, la Alcaldía de Medellín ha lanzado estrategias como Te queremos vivo, enfocada en atender tres problemáticas centrales asociadas a esos fallecimientos: el exceso de confianza de algunos conductores, la baja percepción del riesgo y la falta de pericia al manejar.

Por esta razón, las autoridades han insistido en su llamado a no sobrepasar los límites de seguridad, utilizar siempre y bien abrochado el casco, no zigzaguear entre carriles, respetar los semáforos, respetar las señales de tránsito, no utilizar el celular mientras se conduce, evitar transitar junto a vehículos pesados, no adelantar por la derecha y respetar siempre las ciclorrutas y andenes.

De igual forma, las autoridades han intensificado sus trabajos de vigilancia y control en los corredores con mayores índices de siniestralidad, como la Avenida Regional, la Autopista Sur, la Autopista Norte, la Avenida Las Palmas, la conexión al Túnel de Occidente, la calle San Juan, la avenida Oriental, la avenida Ferrocarril, la avenida Guayabal, la calle 33, la avenida 80 y la carrera 45.

Finalmente, el secretario de Movilidad insistió en su llamado también a que los vehículos tengan al día su revisión tecnomecánica y expresó sus condolencias a los allegados de los fallecidos.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a verificar el estado técnico-mecánico de los vehículos antes de ser conducidos, conducir con precaución y respetar las señales de tránsito. Enviamos un mensaje de solidaridad a sus familias y al Inpec”, dijo Ruiz.

Temas recomendados

Inpec
Accidentes
Secretaría de Movilidad de Medellín
Accidentes de tránsito
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida