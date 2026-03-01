María Corina Machado asegura que regresará a Venezuela “en pocas semanas”, ¿cómo lo hará?

La líder opositora María Corina Machado regresará a Venezuela “en pocas semanas”, dijo este domingo después de tres meses en el exilio tras su espectacular escape a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Retornará a un país gobernado por Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, el pasado 3 de enero. Autoridades en Venezuela, entre ellas el exfiscal general Tarek William Saab, la han calificado como “prófuga” de la justicia y acusado de “pedir” una intervención militar contra el país. Entérese: Ya hay fecha y lugar para la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

“Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela”, dijo Machado en un video publicado en sus redes sociales. “Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible”, agregó.

Machado permaneció en Estados Unidos durante la mayor parte de su exilio, donde se reunió con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, congresistas, senadores, cancilleres de distintos países y líderes empresariales. También con jefes de Estado de países que no especificó. Trump, que afirma estar a cargo de Venezuela, dijo tras una reunión en la que Machado le entregó su premio Nobel, que le gustaría “involucrarla de alguna manera” en el gobierno venezolano, pero también ha expresado su satisfacción con la gestión de Delcy Rodríguez como presidenta interina. Machado lideró la campaña de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de 2024, que acabaron con la polémica reelección de Maduro y denuncias de fraude por parte de la oposición. Siga leyendo: Esta es la fecha en la que María Corina Machado prevé elecciones en Venezuela, ¿cómo será la transición?

