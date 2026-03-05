Escala el conflicto: Irán asegura haber atacado un petrolero de EE. UU. en el golfo Pérsico

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron este jueves que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico, en el sexto día de guerra.
El barco en cuestión “fue alcanzado por un misil en el norte del golfo Pérsico” y “actualmente está en llamas”, anunciaron los Guardianes, en un comunicado leído en la televisión estatal, sin ofrecer más detalles.
Lea también: Video | EE. UU. hundió buque de guerra iraní en el Índico: primer ataque submarino letal desde la Segunda Guerra Mundial
El incidente, que aún no ha sido confirmado de forma independiente, se produce mientras los Guardianes afirman tener “control total” del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo.
Cabe recordar que este es el único paso marítimo por el que el petróleo del Golfo Pérsico sale hacia el resto del mundo desde países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar.