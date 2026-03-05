Escala el conflicto: Irán asegura haber atacado un petrolero de EE. UU. en el golfo Pérsico

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron este jueves que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico, en el sexto día de guerra. El barco en cuestión “fue alcanzado por un misil en el norte del golfo Pérsico” y “actualmente está en llamas”, anunciaron los Guardianes, en un comunicado leído en la televisión estatal, sin ofrecer más detalles. Lea también: Video | EE. UU. hundió buque de guerra iraní en el Índico: primer ataque submarino letal desde la Segunda Guerra Mundial El incidente, que aún no ha sido confirmado de forma independiente, se produce mientras los Guardianes afirman tener “control total” del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo. Cabe recordar que este es el único paso marítimo por el que el petróleo del Golfo Pérsico sale hacia el resto del mundo desde países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

La guerra en Oriente Medio se extiende con ataques de Irán a los kurdos en Irak

Y es que la tensión ha alcanzado un punto álgido luego de que Irán afirmara haber atacado a grupos kurdos en Irak, lo que hace temer que la guerra en Oriente Medio se extienda aún más y que su impacto en la economía mundial se acentúe.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo. La guerra ha puesto de nuevo “a prueba” la economía mundial, advirtió el jueves la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Corea del Sur ya anunció un millonario fondo de estabilización del mercado tras una caída histórica de la Bolsa de Seúl. Y China, por miedo a una escasez, pidió a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasóleo y gasolina, informó el jueves la agencia Bloomberg.

