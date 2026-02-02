x

Video | “Desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato”: el comentario de Trevor Noah sobre Trump en los Grammy

El presentador y comediante sudafricano lanzó un ácido comentario sobre el presidente y su relación con el depredador sexual en una gala marcada por las críticas a la política antiinmigrante. Trump amenazó con demandarlo.

  Trevor Noah fue el presentador de seis ediciones de los premios de la Academia de la Grabación. FOTO: Tomada de Instagram @grammys
    Trevor Noah fue el presentador de seis ediciones de los premios de la Academia de la Grabación. FOTO: Tomada de Instagram @grammys
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Billie Eilish acababa de recibir el Grammy a la Canción del Año por su tema Wildflower en la edición 68 de los premios de la Academia de la Grabación y, tras su discurso como ganadora, las cámaras volvieron al presentador de la ceremonia, el comediante sudafricano Trevor Noah.

“Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó el host de una noche marcada por la crítica política al presidente estadounidense y a la agencia ICE por el recrudecimiento de las redadas contra los migrantes.

Pero, tras la referencia a las amenazas del presidente de apoderarse del territorio autónomo de Dinamarca en el Ártico, vino tal vez la sátira más ácida contra el mandatario en toda la gala.

Lea aquí: ¿Debimos tirar más fotos en sus conciertos?: Bad Bunny habló de su retiro en un programa estadounidense

Y es que Noah dijo que la obsesión de Trump con Groenlandia “tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton. Tenía que decirlo, es mi último año”.

La crítica no pasó desapercibida en el teatro y fue aplaudida por los artistas congregados allí, pero tampoco pasó inadvertida para Donald Trump, quien amenazó con emprender acciones legales contra el presentador por el comentario sobre su relación con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein.

Noah, quien anunció que este era su último año como anfitrión de los Grammy tras seis ediciones consecutivas, se había mostrado discreto con los comentarios políticos en años anteriores e incluso en esta misma gala, en la que decenas de artistas llevaron pines con la frase “ICE out” (fuera ICE, por su traducción al español), una de las más repetidas en la noche.

Pero esta vez Noah se salió del libreto discreto y desató la ira del mandatario, quien recurrió a su plataforma Truth Social para criticar a los Grammy y defenderse ante los señalamientos del presentador y comediante.

“El presentador, Trevor Noah, quienquiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel en los premios de la Academia de bajo nivel de audiencia. Noah dijo, incorrectamente sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein. ¡¡¡Incorrecto!!!”, afirmó Trump.

“No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas”, agregó Trump.

Además, el presidente calificó a Noah de “perdedor total” que necesita “chequear sus datos”.

“Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento. ¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!”, añadió Trump advirtiendo sobre las acciones legales que tomará en contra del sudafricano.

Siga leyendo: Grammy 2026: esta es la lista completa de ganadores

Trump, que frecuentaba los mismos círculos sociales que Epstein en Florida y Nueva York, relación documentada ampliamente en fotos, videos, cartas y correos electrónicos, ha dado diferentes versiones de cómo rompió su relación con el depredador sexual; sin embargo, su defensa ha sido débil ante los constantes señalamientos de encubrimiento a los delitos de su otrora amigo.

De hecho, tras la fuerte presión en su contra, el Departamento de Justicia de Trump ha ido desclasificando millones de archivos del caso Epstein. De hecho, este viernes, 30 de enero, más de tres millones de documentos nuevos se publicaron y en ellos aparecen Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor y él mismo, que demuestran la cercanía que tuvo con el depredador sexual, aunque intente negar su relación con él.

