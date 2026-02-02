Incendio en el barrio Andalucía, Medellín: investigan a un paciente psiquiátrico

En la mañana del domingo 1 de febrero de 2026, un incendio de rápida propagación consumió una vivienda de tres plantas en el barrio Andalucía, sector Manrique, en el nororiente de Medellín (Colombia). La emergencia se registró hacia las 9–10 de la mañana y generó una densa columna de humo visible desde el metrocable y otros puntos de la ciudad, según videos difundidos por la ciudadanía y recogidos por medios regionales.
De acuerdo con los primeros reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y la Alcaldía, las llamas se originaron en el tercer piso de una casa ubicada en la calle 107 con carrera 49A y se extendieron de forma rápida entre estructuras contiguas. El fuego fue controlado alrededor del mediodía, pero la edificación donde se inició la conflagración quedó prácticamente destruida y varias viviendas aledañas sufrieron afectaciones estructurales, aunque de carácter principalmente superficial según las evaluaciones iniciales.
