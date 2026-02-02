Incendio en el barrio Andalucía, Medellín: investigan a un paciente psiquiátrico

En la mañana del domingo 1 de febrero de 2026, un incendio de rápida propagación consumió una vivienda de tres plantas en el barrio Andalucía, sector Manrique, en el nororiente de Medellín (Colombia). La emergencia se registró hacia las 9–10 de la mañana y generó una densa columna de humo visible desde el metrocable y otros puntos de la ciudad, según videos difundidos por la ciudadanía y recogidos por medios regionales. De acuerdo con los primeros reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y la Alcaldía, las llamas se originaron en el tercer piso de una casa ubicada en la calle 107 con carrera 49A y se extendieron de forma rápida entre estructuras contiguas. El fuego fue controlado alrededor del mediodía, pero la edificación donde se inició la conflagración quedó prácticamente destruida y varias viviendas aledañas sufrieron afectaciones estructurales, aunque de carácter principalmente superficial según las evaluaciones iniciales.



Hipótesis inicial: un paciente psiquiátrico como presunto causante

Tras la extinción del incendio, vecinos del sector señalaron como presunto responsable a un hombre de 31 años con diagnóstico psiquiátrico, residente en la vivienda donde se habría originado el fuego. Según esos testimonios, se trata de un paciente que ha recibido atención en el Hospital Mental de Antioquia, con antecedentes de internamiento en esa institución especializada en salud mental, ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Las mismas versiones apuntan a que, una vez controladas las llamas, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Mental de Antioquia para una nueva valoración. De momento, las autoridades locales mantienen la investigación abierta para esclarecer si existió dolo, imprudencia o una situación de descompensación asociada a su estado de salud mental, y en qué condiciones se encontraba su tratamiento farmacológico en el momento de los hechos.

Relato de la madre: rechazo a la medicación y amenaza previa

La madre del presunto responsable, identificada como María Elena Román Londoño, ofreció un testimonio clave sobre lo sucedido en el interior de la vivienda antes del incendio. En declaraciones a la prensa local, la mujer, de edad avanzada, explicó que su hijo padece esquizofrenia y que ese día se negó a tomar la medicación prescrita, a desayunar y a seguir la rutina habitual. Según su relato, el hombre le manifestó que no quería seguir viviendo y pronunció frases de venganza, lo que incrementó la tensión en el domicilio. La mujer describió un episodio de agresividad creciente. Indicó que su hijo habría intentado agredirla físicamente y que, tras negarse ella a entregarle su documento de identidad, él comenzó a golpear objetos en diferentes partes de la casa. En medio de ese episodio, y ante el riesgo percibido, la madre salió a pedir ayuda llevando algunos enseres y la cédula de su hijo. Fue entonces cuando, al mirar de nuevo hacia el interior de la vivienda, observó una llamarada intensa y se dio cuenta de que el fuego ya se había iniciado en la planta superior del inmueble.



El testimonio de la madre apunta a un posible vínculo entre el rechazo de la medicación, la crisis de comportamiento y el inicio del incendio. Sin embargo, serán los informes técnicos de bomberos y las investigaciones de la Fiscalía los que determinen de manera oficial el origen de la conflagración y el grado de responsabilidad penal del hombre, teniendo en cuenta su diagnóstico psiquiátrico y una eventual inimputabilidad, una figura prevista en el Código Penal colombiano para personas que no comprenden la ilicitud de sus actos en el momento de los hechos.

Atención en salud mental y protocolos de riesgo en Medellín

El caso se inscribe en un contexto más amplio sobre la atención a personas con trastornos mentales graves en Medellín y en el departamento de Antioquia. El Hospital Mental de Antioquia, centro de referencia regional, atiende cuadros como esquizofrenia, trastornos afectivos y otras patologías, combinando ingresos hospitalarios y tratamiento ambulatorio. Especialistas en salud pública han advertido en otras ocasiones de la importancia de la adherencia a la medicación, el acompañamiento familiar y la coordinación con la red de servicios sociales para reducir episodios de crisis que puedan derivar en conductas de riesgo para el propio paciente y para terceros.

En Antioquia se han documentado otros incidentes graves relacionados con incendios en viviendas y dinámicas de vulnerabilidad, si bien con causas distintas. En días recientes, por ejemplo, se registró en Medellín otro caso de incendio doméstico vinculado a violencia intrafamiliar en el barrio La Milagrosa, donde un hombre de 27 años murió tras quemaduras graves después de que su pareja presuntamente incendiara la casa durante una discusión, según informó la prensa local. Aunque los contextos son diferentes —en Andalucía la hipótesis principal apunta a un paciente psiquiátrico en crisis, mientras que en La Milagrosa se investiga un posible caso de violencia de género—, ambos sucesos evidencian la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, la detección temprana de factores de riesgo en hogares vulnerables y los mecanismos de intervención oportuna desde los servicios de salud, justicia y protección social.



Impacto local del incendio en Andalucía y próximos pasos

En el barrio Andalucía, las consecuencias materiales del incendio son visibles: la casa de tres plantas donde se inició el fuego quedó destruida, y varias familias de viviendas colindantes reportan daños en cubiertas, fachadas y estructuras internas. Según el Dagrd, las evaluaciones técnicas permitirán determinar el tipo de reparación que requieren estas edificaciones y si alguna debe ser reforzada o incluso demolida por razones de seguridad. Para el área metropolitana del Valle de Aburrá, donde confluyen zonas densamente pobladas y construcciones en ladera, este tipo de emergencias recuerda la importancia de mantener actualizados los planes de gestión del riesgo. Las autoridades locales suelen combinar la respuesta del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín con sistemas comunitarios de alerta temprana y campañas de prevención de incendios domésticos. En este caso, se analizan también posibles necesidades de apoyo psicosocial para los afectados, incluidas la madre del presunto autor y otras personas que presenciaron el suceso.