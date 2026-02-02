x

¿Ya vale lo mismo que ir a Madrid, España? Le cobraron $1,6 millones a usuario de Uber por un viaje desde el aeropuerto de Rionegro

El viaje lo hizo el pasado domingo en el servicio de Uber Taxi hasta Sabaneta. En un comienzo le había marcado la aplicación 127.460 pesos. En medio de su reclamo le indicaron que le habían rebajado 70.000 pesos.

    El usuario de la aplicación mostró la solicitud que hizo a las 10:00 a.m. del domingo y el cobro que le hizo el taxista. FOTO: CARLOS VELÁSQUEZ Y TOMADA DE TWITTER
    Estas son dos de las evidencias que muestra el afectado sobre el cobro realizado por Uber luego de un viaje desde el aeropuerto José María Córdova hacia Sabaneta. FOTOS: TOMADAS DE TWITTER
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
¿Un viaje entre el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, y Sabaneta en Uber puede costar lo mismo que un vuelo entre Medellín y Madrid, España? Pues eso le cobraron a un usuario de esta aplicación el pasado domingo, que tomó esta aplicación y le debitaron de su tarjeta de crédito 1.624.942 pesos al finalizar su recorrido.

La sorpresa para el ciudadano, quien en sus redes sociales se presentó como Johan Coy, explicó que “el día de hoy (domingo) tomé un Uber desde el aeropuerto José María Córdova hasta Sabaneta. El costo de esa carrera marcaba 127.460 pesos, que es un valor aproximado de lo que cuesta normalmente ese trayecto”.

Este ciudadano decidió tomar esta aplicación después de llegar de un viaje desde Bogotá y cuando llegó a su casa, revisó el celular y se encontró con que su viaje había tenido un incremento del ¡1.275%!

“Cuando llegué a mi casa, me llegó un mensaje del banco indicando que Uber me había hecho un cobro por un valor de 1.624.942 pesos. Pensé que se trataba de un error en el mensaje. Ingresé a la app y, efectivamente, la carrera aparecía por ese valor”, relató en su cuenta de X @Johan_CoyR mediante un hilo, en el que indicó que ese valor se le había debitado de su tarjeta de crédito.

Entérese: Uber acelera hacia un 2026 de expansión, innovación y tecnología en Colombia

Pero la mayor indignación se produjo cuando Coy decidió comunicarse con la aplicación para reclamar por qué el inesperado incremento de su viaje, en el que le dijeron que del valor total de su viaje, el cobrado, le habían descontado 73.536 pesos.

“Al exponer el caso, una “asesora” llamada Melida M. me dijo que sí, que en efecto la carrera había costado 1.752.000 pesos, pero que ajustaron el viaje para que costara 1.678.464 pesos”, explicó el usuario afectado.

Estas son dos de las evidencias que muestra el afectado sobre el cobro realizado por Uber luego de un viaje desde el aeropuerto José María Córdova hacia Sabaneta. FOTOS: TOMADAS DE TWITTER
Estas son dos de las evidencias que muestra el afectado sobre el cobro realizado por Uber luego de un viaje desde el aeropuerto José María Córdova hacia Sabaneta. FOTOS: TOMADAS DE TWITTER

Ante esto, el usuario pidió a Bancolombia, entidad en la que tiene su tarjeta de crédito, que frenara el millonario pago de este recorrido, pero desde allí le indicaron que los únicos indicados para devolver este dinero son los de Uber.

Coy se quejó, además, de que toda la atención se hizo mediante Inteligencia Artificial, con respuestas genéricas que estaban lejos de resolver su problemática.

“Con un servicio al cliente tan desastroso, me veo obligado a exponer este caso acá, con la esperanza de que alguna persona real que trabaje en Uber me pueda ayudar y no esas inteligencias artificiales tan malas que ponen en soporte”, expresó.

Hasta el momento, desde Uber no han emitido ningún pronunciamiento sobre la situación registrada con este viajero y si hay alguna intención de reintegrarle el dinero del millonario viaje.

Le puede interesar: ¿Por allá no van? Aplicación de transporte lanzó función para alertar sobre zonas de alto riesgo de seguridad en Medellín

Lo único que, hasta el momento, le dijeron al usuario a través de esta misma red social fue lo siguiente: “Para brindarte el mejor servicio, reporta esto directamente en la app. Selecciona Cuenta > Ayuda y elige el tema correspondiente, o visita http://help.uber.com. Revisaremos tu mensaje y te responderemos a través de la app lo antes posible”.

Esta situación no es la única que se ha generado en esta aplicación. EL COLOMBIANO conoció una denuncia en días pasados, en la que un usuario de esta aplicación solicitó un viaje por el cual le cobraban 15.000 pesos, pero el conductor cerró el viaje cuatro horas más tarde y le terminaron debitando 99.800 pesos.

Aunque el recorrido fue a comienzos de este año, hasta el momento desde Uber no le han respondido por las afectaciones generadas por este viaje ni por el dinero excedente debitado.

César Cano, líder de la asociación de conductores de aplicación Acopla, indicó que este tipo de situaciones están relacionadas con fallas dentro de la aplicación, en la que también se presenta el cobro inferior de muchos viajes, afectando la economía de los conductores.

Estas situaciones dejan en tela de juicio las garantías con las que cuentan los usuarios de esta aplicación a la hora de hacer sus viajes, principalmente mediante débitos automáticos, una de las modalidades más usadas.

