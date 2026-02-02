¿Ya vale lo mismo que ir a Madrid, España? Le cobraron $1,6 millones a usuario de Uber por un viaje desde el aeropuerto de Rionegro

¿Un viaje entre el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, y Sabaneta en Uber puede costar lo mismo que un vuelo entre Medellín y Madrid, España? Pues eso le cobraron a un usuario de esta aplicación el pasado domingo, que tomó esta aplicación y le debitaron de su tarjeta de crédito 1.624.942 pesos al finalizar su recorrido.
La sorpresa para el ciudadano, quien en sus redes sociales se presentó como Johan Coy, explicó que “el día de hoy (domingo) tomé un Uber desde el aeropuerto José María Córdova hasta Sabaneta. El costo de esa carrera marcaba 127.460 pesos, que es un valor aproximado de lo que cuesta normalmente ese trayecto”.