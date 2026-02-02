Las sombras de Xavier Vendrell, asesor catalán de Petro que llegó a la campaña de Roy Barreras

A la campaña presidencial del exsenador y exembajador en Reino Unido, Roy Barreras, llega un hombre cercano a Gustavo Petro. Se trata del catalán Xavier Vendrell, asesor del mandatario que ha estado envuelto en varias controversias, tanto por su pasado en España como por su paso por el Gobierno colombiano y en la exitosa aspiración del Pacto Histórico en 2022.
Barreras, en conversación con el portal “Los Danieles”, dijo que estaba “reforzando” su equipo con asesores extranjeros. Sobre esto, dijo que “lo estoy reforzando con Xavier Vendrell, que estuvo en la campaña de Petro 18 y estuvo en la campaña 22” y que la intención de eso es competirle a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.
“Nos une a todos el propósito de frenar la ola de derecha autoritaria y garantizar un gobierno progresista en Colombia”, afirmó al respecto el candidato en su cuenta de X (antiguo Twitter).
Los otros asesores que estarán asesorando esa aspiración de Roy Barreras serán el español Antonio Solá y los argentinos Marco Cartolano y Ángel Beccassino.
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Vendrell aseguró que “el presidente Petro sabía que yo iba a dar este paso antes de que se hiciera público y yo le puedo asegurar que si él, mi referente y líder en este país, hubiese considerado que no tenía que estar acá, yo no estaría acá. Por lo tanto, estoy acá para dar continuidad a este proyecto”.
“Si el presidente Petro considerase que yo tenía que estar en esta campaña, yo no estaría en esta campaña. Por tanto, yo estoy convencido de que no hago nada en contra de su voluntad. El presidente Petro está por la unidad del progresismo, lo que quiere es que esta consulta salga reforzada, lo que quiere es que vaya mucha gente el 8 de marzo a las urnas a votar a los candidatos progresistas, lo que quiere es que el 31 de mayo podamos ganar, ojalá en primera vuelta, y ahí estaremos unidos los progresistas”, dijo.