¿Por qué cuando está aburrido “el cuerpo” le pide ultraprocesados?

El aburrimiento no solo se traduce en mirar el móvil o hacer zapping. Cada vez más evidencias apuntan a que, cuando el cerebro se queda sin tareas claras, aumenta la probabilidad de recurrir a alimentos ultraprocesados, ricos en azúcar, grasas y sal. Un reciente análisis publicado en Xataka describe cómo este tipo de productos puede “hackear” los circuitos de recompensa cerebrales, favoreciendo un círculo vicioso de antojos y consumo excesivo.
La clave está en cómo responden los sistemas de recompensa del cerebro. Un gran metaanálisis en Nature Medicine, citado por especialistas en neurociencia recogidos por Xataka, concluye que los alimentos ultraprocesados pueden “secuestrar” estos circuitos, generando pérdida de control y consumo persistente incluso cuando la persona sabe que existe un daño potencial. El neurocientífico Mark S. Gold y la psicóloga Ashley Gearhardt, de la Universidad de Míchigan, resumen este fenómeno así: “No nos volvemos adictos a las manzanas, sino a productos diseñados para golpear el cerebro como una droga”, señalan en declaraciones recogidas por el medio.
