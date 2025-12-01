x

Airbus enfrentaría un nuevo problema de calidad en varios de sus aviones A320

La agencia internacional Reuters reveló que el fabricante europeo enfrenta un reciente problema industrial en paneles del fuselaje de varios A320, una dificultad que retrasa entregas clave en un mes decisivo para alcanzar su ambiciosa meta anual.

  • En Colombia, la aerolínea Avianca ha sido una de las más afectada. A nivel mundial, JetBlue y EasyJet son otras de las compañías perjudicadas Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    En Colombia, la aerolínea Avianca ha sido una de las más afectada. A nivel mundial, JetBlue y EasyJet son otras de las compañías perjudicadas Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

En medio de la contingencia global a causa de la actualización de software que se les debe realizar a las aeronaves de la familia Airbus A320, al parecer habría una nueva falla hallada en docenas de los aviones. De acuerdo con la agencia internacional Reuters, Airbus atraviesa un nuevo frente de presión tras detectar un fallo de calidad en componentes del fuselaje de varias decenas de aeronaves de la familia A320, según confirmaron fuentes del sector aeroespacial.

El problema, descrito como un defecto surgido durante la producción, obliga a revisar unidades aún sin entregar y ha provocado demoras en el calendario previsto, aunque por ahora no hay indicios de que afecte a aviones ya en operación.

Lea también: 130 aviones deberán actualizar su software para volver a operar en Colombia: esto es lo que se sabe

El origen de la anomalía todavía no ha sido determinado, de acuerdo con las mismas fuentes que solicitaron anonimato. La situación emerge en un momento especialmente sensible para la compañía, que acelera el ritmo de fabricación para cumplir con sus objetivos de fin de año y que además lidia con las consecuencias de una retirada temporal de aeronaves durante el fin de semana debido a un fallo de software.

Una persona con conocimiento directo del proceso confirmó que algunas entregas ya están siendo pospuestas, aunque aún no se ha precisado cuántos aparatos están involucrados ni cuánto podrían prolongarse los retrasos.

¿Cómo va la actualización del software de los aviones A320?

El fabricante aeronáutico anunció que menos de 100 aviones Airbus de la serie A320 permanecen inmovilizados debido a un software de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares, de los cerca de 6.000 aparatos potencialmente afectados.

“La gran mayoría” de los aviones han sido modificados desde que se anunció el problema el viernes, precisó Airbus en un comunicado, y afirmó que trabaja con las aerolíneas en “la modificación de menos de 100 aparatos restantes para asegurar que puedan ser puestos nuevamente en servicio”.

Siga leyendo: Avanza la actualización de los Airbus: 87% de la flota de aviones A320 en Colombia ya está lista

El A320 es una gama de Airbus que engloba también los modelos A318, A319 y A321. Es el avión comercial civil más vendido del mundo. Entró en servicio en 1988 y, hasta finales de septiembre, se habían entregado 12.257 ejemplares.

El lunes, el fabricante europeo reiteró sus disculpas “por las dificultades y los retrasos ocasionados a los pasajeros y a las compañías” por esta situación, y les agradeció “su comprensión respecto a la decisión de dar prioridad absoluta a la seguridad”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ha causado los retrasos en los aviones Airbus A320?
Un defecto de calidad en componentes del fuselaje de varias aeronaves ha obligado a Airbus a revisar unidades aún no entregadas, lo que genera demoras en las entregas.
¿Afectará este fallo a los aviones Airbus A320 ya en operación?
No se ha detectado que el defecto afecte a los aviones A320 en operación. Solo las aeronaves que aún no han sido entregadas están siendo revisadas.
¿Qué está haciendo Airbus para corregir el problema?
Airbus está realizando modificaciones en las unidades afectadas y trabajando en la actualización de software para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los aviones.

Temas recomendados

Software
Transporte
Avianca
Aeronáutica Civil
Avión
Transporte aéreo
aviones
Airbus
Airbus A320
Colombia
Europa
Francia
