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Cancillería asegura que procesos judiciales contra el Fondo Rotatorio no afectarán la expedición de pasaportes

La Procuraduría había pedido la nulidad de los convenios entre Colombia y Portugal relacionados con el nuevo modelo de pasaportes. Al mismo tiempo, un ciudadano presentó una acción popular para proteger los derechos e intereses colectivos relacionados con la expedición de estos documentos.

  • La Cancillería colombiana se pronunció sobre unos recursos presentados contra el convenio entre Colombia y Portugal relacionado con la expedición de los nuevos pasaportes. FOTOS: Colprensa.
    La Cancillería colombiana se pronunció sobre unos recursos presentados contra el convenio entre Colombia y Portugal relacionado con la expedición de los nuevos pasaportes. FOTOS: Colprensa.
El Colombiano
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Colprensa
hace 4 horas
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La Cancillería aseguró que ninguno de los dos procesos judiciales abiertos contra el Fondo Rotatorio de la entidad por el cambio en el modelo de expedición de pasaportes, en alianza con el Gobierno de Portugal y la Imprenta Nacional, afectará el proceso de producción del documento.

Según la entidad, ambos procesos —uno iniciado por la Procuraduría General de la Nación y el otro por el ciudadano y abogado Nicolás Dupont— están en su fase inicial y, por lo tanto, las decisiones tomadas dentro de ellos no constituyen una sentencia definitiva.

Lea también: Exclusivo | Petro mintió: los pasaportes nuevos no se imprimen en Colombia sino en Portugal

Cabe recordar que este recurso cuestiona el acuerdo firmado por más de $1,3 billones, que según el organismo, presenta inconsistencias con respecto a su financiación. Por esa razón, ese Ministerio Público pidió que los recursos que ya se hayan desembolsado regresen al país y que el Gobierno evalúe otras alternativas para la expedición de pasaportes.

En el proceso iniciado por la Procuraduría, que se tramita en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la demanda ya fue admitida y el Fondo Rotatorio de la entidad interpuso un recurso de reposición, al considerar que el asunto debería ser analizado por un tribunal de arbitramento. Sin embargo, el recurso presentado fue rechazado el pasado 9 de marzo.

Entérese: Procuraduría pide nulidad de los convenios entre Colombia y Portugal para los nuevos pasaportes

El presidente Gustavo Petro había reaccionado a la demanda, argumentando en su cuenta de X lo siguiente: “Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”.

Cancillería asegura que procesos judiciales contra el Fondo Rotatorio no afectarán la expedición de pasaportes

¿Los recursos judiciales afectan la implementación del nuevo pasaporte?

La acción popular presentada por Nicolás Dupont se tramita en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La demanda fue admitida y el Fondo Rotatorio intentó dos recursos que fueron negados, por lo cual presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado.

No obstante, la Cancillería afirmó que el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes ha continuado con normalidad, pese a las dos demandas, y que continuará así mientras en alguno de los dos procesos no se tome una decisión que lo impida.

“Se garantiza por parte del Gobierno nacional el abastecimiento para todos los colombianos del nuevo modelo de pasaportes, que recoge soberanía de datos y el fortalecimiento del Estado colombiano, acorde con los más altos estándares internacionales”, explicó la Cancillería.

Siga leyendo: Factcheck: Nuevo pasaporte colombiano no es “de los mejores del mundo” como dice Petro

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