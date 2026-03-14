Cancillería asegura que procesos judiciales contra el Fondo Rotatorio no afectarán la expedición de pasaportes

La Cancillería aseguró que ninguno de los dos procesos judiciales abiertos contra el Fondo Rotatorio de la entidad por el cambio en el modelo de expedición de pasaportes, en alianza con el Gobierno de Portugal y la Imprenta Nacional, afectará el proceso de producción del documento.

Según la entidad, ambos procesos —uno iniciado por la Procuraduría General de la Nación y el otro por el ciudadano y abogado Nicolás Dupont— están en su fase inicial y, por lo tanto, las decisiones tomadas dentro de ellos no constituyen una sentencia definitiva.

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Cabe recordar que este recurso cuestiona el acuerdo firmado por más de $1,3 billones, que según el organismo, presenta inconsistencias con respecto a su financiación. Por esa razón, ese Ministerio Público pidió que los recursos que ya se hayan desembolsado regresen al país y que el Gobierno evalúe otras alternativas para la expedición de pasaportes.

En el proceso iniciado por la Procuraduría, que se tramita en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la demanda ya fue admitida y el Fondo Rotatorio de la entidad interpuso un recurso de reposición, al considerar que el asunto debería ser analizado por un tribunal de arbitramento. Sin embargo, el recurso presentado fue rechazado el pasado 9 de marzo.

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El presidente Gustavo Petro había reaccionado a la demanda, argumentando en su cuenta de X lo siguiente: “Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”.